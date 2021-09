Velenje v znamenju kitk, pisanih nogavičk in pik (FOTO)

Fotografiranje

Kjer je Pika, je tudi kapitan, gusar Nogavička.

Ljudje na hoduljah, visoki kot nebotičniki

Prireditve, ki so si jo zamislili pred več kot tremi desetletji pri takratnem Kulturnem centru, ki se je pozneje preoblikoval in preimenoval v Festival Velenje, ter Zvezi prijateljev mladine Šaleške doline, se je že pred leti udeležilo po več kot 100 tisoč mladih in najmlajših, družin ter spremljevalcev. Kot je povedala glavna organizatorica letošnjega okrnjenega festivala (lani izvedba ni bila mogoča), so s prilagoditvijo razmeram in prostorsko rešitvijo v središču Velenja opravili izjemno delo.»32. Pikin festival je bil fantastičen, kljub vsem ukrepom, ki smo jih morali spoštovati. Obisk je presegel naša pričakovanja, na vseh 12 prizoriščih smo varno in brezhibno izpeljali ves program. Z mnogimi sodelavci ter soorganizatorji in pokrovitelji smo lahko ponosni na nadaljevano tradicijo in vzdušje, ki je vladalo vseh pet dni, ko je bila igra za vse!«Dvajset ustvarjalnih delavnic, deset umetniških četrti, še toliko interaktivnih postaj, možnosti za igro je bilo na pretek. Pa 23 gledaliških, lutkovnih in filmskih predstav, 10 koncertov, 11 posebnih dogodkov! Pikine razstave bodo še ves september na ogled na petih razstaviščih. Festival bo še dolgo odzvanjal med mladimi in spominjal, kako lepo je lahko v življenju, če si mlad, zdrav in razposajen, če vsaj občasno slišiš zgodbe, ki male ponesejo v deželo Pike Nogavičke in vseh njenih prijateljev, likov in kulture, ki jo je v Velenje skrbno prinašal pisatelj in kulturnikLetošnja Pikina ambasadorka, otroška literatka in klovnesa, je bila vzhičena nad dogajanjem, nad igro in mladino, veseljem in brezskrbnim dogajanjem v Velenju. Med drugim je dejala, da energijo za svojo ustvarjalnost črpa iz izkušenj in lepote ob delu z otroki in ji omogoča, da ima pravico izražati svojo otroškost v najbolj žlahtnem pomenu besede. »Sem igriva, radovedna, radoživa in znam pogledati z drugačnega zornega kota na vse v življenju. Kratko malo sem v nečem podobna Piki in vsem, ki si dovolijo biti jaz, kot sem, in nemalokdaj postaviti stvari na glavo!«Po svoje že utečen scenarij, z novimi pristopi, vsebinami in preizkušeno tradicijo, se je začel v petek, 10. septembra, z odprtjem festivala, ki je takoj za tem že privabljal množice obiskovalcev; dogajalo se je na velikem Mestnem otroškem igrišču ter osrednjem Titovem trgu, ki je povezan s podhodom z obema prizoriščema. Ne le izvajalci, osrednji pokrovitelj MO Velenje ter stoteri kulturniki in umetniki, tudi sončno vreme je imelo bistveno vlogo.Zdržalo je do zaključka festivala, 15. septembra, ko je Pika Nogavička () vrnila župansko lento aktualnemu županu. Otroci so si še zadnjič ogledali predstave, skupaj so se nasmejali domislicam, najbolj smešnega dohtarja matematike. Spektakularni zaključek je bil le še vabilo na 33. festival prihodnje leto, ko se navihanka vrne s hladnega severa v najlepši kraj na svetu, zeleno Velenje.