Vece školjka ne spada v naravo (FOTO)

Ob svetovnem dnevu voda so se potapljači marsikje po državi podali v čiščenje naših rek, tudi v Gornji Radgoni, mestu penine in sejmov, kjer so se lotili reke Mure in potoka Hercegovščaka ter okolice. Potapljaška enota tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva GA-PO-RA je združila moči z lions klubom in naravo olajšala odpadkov.

Na Cvenu se je zbralo zgledno število krajanov. FOTO: S. V.

»Bistvo je, da odpadki ne spadajo v naravo. V veselje nam je, da jih je iz leta v leto manj, vsaj kosovnih ni veliko, vseeno pa se najdejo. Imamo vse možnosti, da naravo varujemo, zato ne bodimo packi!« je akcijo pohvalil vodja potapljaške enote Marko Šajnovič in se ob predsednici Lions kluba Gornja Radgona Miroslave Borko Prelog in županji občine Urški Mauko Tuš poklonil vsem udeležencem.

Sončen dan je le še spodbudil delo in dal sodelujočim novega zagona, ko so v vreče neutrudno zbirali steklenice, pločevinke, plastične vreče in druge odpadke. Članom lions kluba, potapljačem in njihovim družinskim članom so se pridružili sicer maloštevilni drugi občani, so pa bili marljivejši stanovalci tamkajšnjega Doma starejših občanov ter uporabniki oziroma varovanci VDC Gornja Radgona. Vsi so pomagali po najboljših močeh. »Čudovit dan v dobri družbi in povrhu še koristen, tako za naše okolje kot za našo kondicijo,« so po večini poudarjali udeleženci.

Akcija je bila uspešna, seveda pa bo najboljši rezultat povsem prazna prikolica, torej brez odpadkov. K temu lahko pripomorejo vsi sprehajalci in obiskovalci tamkajšnjih poti in okolice, seveda z odlaganjem smeti v ustrezne zabojnike. Tokratni izkupiček je poldrugi kubični meter odpadkov, po večini embalaže. Podobno uspešni so bili v Krajevni skupnosti Cven, kjer so se zbrali krajani vseh starosti.

Najboljši rezultat bo povsem prazna prikolica, torej brez odpadkov.

Napolnili so zabojnik in ob koncu akcije opozorili, da bi narava lažje dihala, če ne bi vozniki metali odpadkov skozi okno avtomobila, prav tako je absurdno, da nekateri v zelenje odvržejo kar odsluženo toaletno školjko. Čistilni akciji je sledilo druženje z malico v zadružnem domu, Sara Vinkovič, predsednica Sveta KS Cven, pa se je zahvalila vsem za sodelovanje pri izvedbi dogodka. »Velik poklon vsem. Dokazali smo, da skupaj zmoremo veliko!« je sklenila ob koncu prijetnega dne, zadovoljna z množičnim odzivom krajanov.