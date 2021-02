Več tisoč Slovencev skupaj prejelo 36 milijonov evrov

Več kot 32.000 upravičencev bo danes na svoje račune prejelo mesečni temeljni dohodek v skupni višini 36 milijonov evrov, izgubljeni dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1.400 zavezancev v skupnem znesku skoraj 750.000 evrov.



Vlada je namreč konec lanskega leta podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) do 31. marca letos. Ukrep se nanaša na samozaposlene osebe, družbenike in kmete, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi posledic epidemije covida 19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije. Če so vlogo vložili do 31. januarja za januar, bo nakazan denar na tekoči račun danes.



​Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 evrov na mesec. Izredna pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, znaša 700 evrov na mesec.

Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša izredna pomoč 940 evrov na mesec. Za varstvo otroka do 750 evrov Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pa od januarja do marca letos pripada tudi od 250 do 750 evrov, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta.



MTD v višini 700 evrov bo danes nakazan tudi verskim uslužbencem, ki so v skladu s sedmim paketom protikoronskih ukrepov (PKP-7) zaprosili za MTD za obdobje oktober–december 2020. Vlada je 14. januarja ta ukrep podaljšala do konca marca 2021.

