V žalost odeta Wernerjeva družina: pred dnevi umrl oče, zdaj je sporočil še tole

Ne glede na to, koliko si želimo, da bi bilo drugače, je smrt neizogibna, zato moramo izkoristiti čas, ki nam je dan za preživljanje z našimi najdražjimi.

Kako hitro se lahko stvari v življenju obrnejo na glavo, priča razkritje pevca Wernerja Brozovića. Pred dnevi je potrdil, da je za vedno zaspal oče, zdaj pa je razkril še, da se za življenje bori tudi njegova mama. Še preden je oče umrl, kakšnih deset dni, je nesrečno padla njegova mama, izgubila je tudi zavest: »Odhitel sem v Selce, da jo poskušamo kot mnogokrat do zdaj postaviti nazaj na noge. Nehala je jesti, piti, govoriti. V tem najhujšem obdobju pa mi je oče nepričakovano za vedno zaspal ... Oče, ki ni imel zdravstvene kartoteke in ni vzel niti ene tablete. Mami čuti, da je polovica njene duše odšla ... in bije bitko življenja. Molim za njo. Bil sem na Brezju. Počasi okreva in globoko v sebi verjamem, da ji bo uspela tudi ta kot mnoge do zdaj.«

Vsem polaga na srce: »Danes, ko se vrnete iz služb domov k staršem ... tisti, ki jih še imate ... ali če živijo blizu, pojdite do njih ... močno jih objemite, poljubite, povejte jim, da jih imate radi, in to počnite vsak dan, ker nikoli ne veste, kdaj jih boste objeli zadnjič.«

Vsem se je zahvalil za besede tolažbe, ki so mu jih namenili ob izgubi očeta: »Verjetno se niti ne zavedate, kako mi vsaka vaša beseda podpore veliko pomeni. Rad vas imam.«