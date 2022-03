Slovenskega pevca doletela smrt v družini: Žal se nisi več zbudil

Werner Brozović preživlja težke dni. Njegov oče je namreč za vedno zaspal. Kot je pevec sporočil na facebooku, je oče odšel tiho, v srcu pa da mu je neskončno hvaležen, da je imel takega očeta.

Njegov zapis objavljamo v celoti:

»Dragi oči...še nedolgo nazaj si se veselil in prepeval ob maminem jubileju....po tebi sem podedoval nasmeh, ki je vedno krasil tvoj obraz..naučil si me spoštovanja do ljudi in kaj je to brezpogojna ljubezen, ki si jo imel z mami 62 let...skrbel si za mami zadnja leta kot za otroka...še, ko se nisi dobro počutil in sem te pospremil v posteljo si mi povedal, da mami moram obleči jopico, da je ne bi zeblo ponoči....žal se zjutraj nisi več zbudil...odšel si tiho.V srcu sem neskončno žalosten, bogu pa neskončno hvaležen, da sem te imel tako dolgo in da sem imel takšnega očeta kot si ti. Vedno boš imel posebno mesto v mojem srcu...«