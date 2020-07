V zahvalo za vrnitev iz vojske zgradil kapelico

Roke je prispevala vsa vas. FOTOtografije: Anton Hruševar

V vasi Selce pri Leskovcu pri Krškem stoji kapelica, ki so jo vaščani na pobudo domačinazgradili leta 1873. Zapisi povedo, da jo je Jakob, po domače, dal postaviti v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske. Je lična kapelica s kipom Marije Lurške v njej, ob praznikih ovenčane s svežim cvetjem.Do vrat vodijo stopnice, ki so od nekdaj služile vaščanom, zlasti mladini, da se je zbirala in posedala ob njej. Marsikatera mladostna ljubezen je vzklila na njenih stopnicah pa tudi solze žalosti ob molitvi za preminulim najbližjim so stekle v večerni tišini. Bogve, kaj vse je videla kapelica, ki prav nič vsiljivo stoji sredi vasi in vsako jutro pozdravi vaščane. Selce pod Selsko goro so danes moderna vas, kjer še deluje nekaj kmetij. Predsednik krajevnega svetanam je povedal, da stoji na vozlišču treh cest, danes se mimo vozijo avtomobili, včasih so škrebljali konjiči.Nazadnje so jo obnovili pred 20 leti, a čas je naredil svoje. Zlasti stopnišče in fasada sta bila močno načeta. Pa je krajevni svetniknekega dne prišel v pisarno krajevne skupnosti in predlagal njeno obnovo. V vasi so hitro našli zidarja, krovca, malarja ter ducat pridnih rok in delo je steklo. Najprej so kapelico očistili in preverili zidove ter odstranili zrahljan vrhnji sloj razpokanega zida ter vse na novo ometali. Nato so se lotili stopnic, odstranili staro oblogo in pripravili za nove ploščice. Ne gre pozabiti vaščank, ki so prav tako pomagale pri obnovi in se takoj lotile okolice; odstranile staro rastje, pripravile gredico ter zasadile novo.Obnova je trajala dva meseca, saj so dela opravili po fazah in seveda, ko so si vaščani ob vseh službenih in drugih obveznostih lahko vzeli čas zanjo. Olovec poudarja, da so bila vsa dela opravljena prostovoljno, iz veselja: »Bi rekel udarniško.«Kapelica Marije Lurške je bila pri vaščanih od nekdaj povezana z vrsto krajevnih in verskih običajev. Za Svete tri kralje se je pri njej zaslišala pesem, potem pa so koledniki obhodili vaške domove. Župniki so tu blagoslavljali velikonočna jedila, dolga desetletja so se vaščani in okoličani zbirali pri šmarničnih pobožnostih. Otroci so imeli svoje veselje, ko jih je obiskal Miklavž, marsikaterega pa spravil v strah parkelj s ketno, darila so dobivali tudi na tepežni dan. Fantje in mlajši možje pa so v predprazničnih večerih pri kapelici pogosto zapeli, še najrajši kako pesem o vincu, ko je gorica ponujala dozorevajoči sad.Selce so bile od nekdaj znane po dobrem vinu. V urbarjih iz 17. stoletja lahko beremo, da je bilo okoli vasi zasajenih kar 13 vinogradov. Kmetje so oddajali po osem veder vina. Tudi danes je vas živa, in to dokazuje akcija obnove kapelice.