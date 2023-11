V UKC Ljubljana primanjkuje kar 200 medicinskih sester, vse več zdravnikov odhaja

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je po slabem letu polnega mandata na čelu UKC v intervjuju za STA poudaril, da klinični center deluje na visoki ravni, tako na zdravstvenem kot akademskem področju. Ker kot generalni direktor uvaja spremembe in prekinja nekatere dolgoletne prakse, pa si je znotraj zavoda nakopal tudi nekaj sovražnikov.

Travmatolog Marko Jug je v UKC Ljubljana zaposlen že 20 let, januarja pa je po nekajmesečnem opravljanju funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja vodenje največje zdravstvene ustanove v državi prevzel s polnim mandatom.

Na vprašanje, ali odločitev morda obžaluje, je odgovoril, da si ni predstavljal, s čim vse se bo moral ukvarjati in kakšne pritiske bo doživljal. Ne doživlja pa nobenih političnih pritiskov, zagotavlja, prav tako ga kljub drugačnim pričakovanjem še ni poklical kak »stric iz ozadja«, kar si šteje veliko čast. »Vsem je popolnoma jasno, da bi bil tak klic napačen in da z njim ne bi nič dosegli,« je poudaril.

Ocenjuje, da kot generalni direktor dela, kar je prav. »Odkrito povedano, si tudi težko predstavljam, kdo drug bi lahko delal, kar zdaj delam sam,« je dodal.

»Zdravniki iščejo preprostejše delo izven UKC, zapuščajo nas najboljši kadri«

Ko je Jug začel delati v UKC Ljubljana, so se zdravniki za delo v tej ustanovi borili, saj je veljala za nekaj posebnega. Od takrat so se družbene razmere spremenile, zaposleni v zdravstvu v manjši meri vidijo izzive v vrhunskem zdravljenju in akademskih dosežkih, pač pa iščejo preprostejše delo izven UKC. »Izpostavljeni smo največjim tveganjem, zapuščajo nas najboljši kadri, saj jih ne moremo nagrajevati tako, kot jih nagrajujejo koncesionarji,«je dejal.

V UKC za zdaj še ostaja veliko število vrhunskih zdravnikov, med njimi so številni specializirani za zelo ozka strokovna področja: »Če odide eden, to ne predstavlja nepremostljivih težav, a vsak strokovnjak s seboj odnese tudi delček vrhunskega znanja.« Ob tem Jug opozarja, da se v prihodnosti kažeta dve vrsti medicine - finančno zelo nagrajena medicina in vrhunska medicina, ki bo skrbela za najtežje bolnike, hkrati pa bo finančno bistveno manj nagrajena.

»Samo upamo lahko, da bodo mlajši zdravniki videli poslanstvo in vztrajali v najtežjih vrstah medicine, sicer UKC grozi slabša pot,« je poudaril. Sam ocenjuje, da so v zadnjem letu pod njegovim vodstvom uspeli spremeniti klimo med zaposlenimi, saj vodstvo deluje na podlagi argumentov.

Kadrovske vrzeli rešujejo tudi s tujimi medicinskimi sestrami

Največje kadrovske vrzeli v ljubljanskem kliničnem centru še vedno beležijo pri negovalnem kadru. V iskanje kadra vlagajo veliko energije, zagotavlja Jug. Razpisujejo štipendije, prisotni so tudi na zaposlitvenih sejmih v tujini. Tujim medicinskim sestram ob zaposlitvi v UKC zagotovijo nastanitev, pa tudi tečaj slovenščine. Dokler ne opravijo jezikovnega preizkusa, jim omogočajo zaposlitev na nižjih položajih, ki ne zahtevajo znanja slovenščine. Samo v zadnjih mesecih so prejeli okoli 30 prijav medicinskih sester iz okoliških držav.

Hkrati se trudijo obdržati obstoječe zaposlene, ki so jih izobrazili sami. Preobremenjen negovalni kader (denimo na oddelkih, kjer 100 odstotkov programa zagotavljajo z le 60 odstotki zaposlenih) zato stimulirajo z dodatkom za povečan obseg dela. Tako so uspeli zajeziti večje število odpovedi, zato je generalni direktor optimističen.

Trenutno bi sicer kritično potrebovali okoli 200 medicinskih sester. Zaradi kadrovske vrzeli je bolnikom na voljo 150 postelj manj, kot bi jih bilo sicer. Standarde v zdravstveni negi nižajo »do še sprejemljivih za družbo«.

Nekateri bolniki ležijo tudi na hodnikih

Ob tem na urgenci zdravniško pomoč vsak dan išče veliko bolnih, a jih vseh zaradi omejenih posteljnih kapacitet ne morejo namestiti na oddelke. Tako na infekcijski kliniki kot na internistični prvi pomoči zato nekateri bolniki ležijo tudi na hodnikih, kar je nesprejemljivo, meni Jug.

V prihodnjih dveh mesecih zato v prostorih diagnostično-terapevtskega centra načrtujejo vzpostavitev dodatnih postelj. »Skrbi pa me, kako bo, ko bodo morali zaradi prenove izprazniti stavbo infekcijske klinike,« je dejal. V projektu prenove infekcijske klinike bodo sicer najprej gradili prizidek, ki naj bi bil zgrajen do leta 2026.

Prenova infekcijske klinike

Do prenove obstoječe zgradbe infekcijske klinike pa bodo morali zaključiti s prenovo negovalne bolnišnice, kamor nameravajo preseliti del posteljnih kapacitet. Ob tem pa upa, da bodo imeli na zdravstvenem ministrstvu razumevanje tudi za vzpostavitev začasne modularne bolnišnice, ki bi jo lahko uporabljali tudi v kasnejših fazah prenove glavne stavbe UKC. Trenutno namreč prenavljajo prvo osmino, kasneje pa je načrtovana prenova po četrtinah.

»Mi bi si seveda želeli nov klinični center, a če smo realni in pogledamo, kako v zdravstvu potekajo investicije, je nerealno pričakovati nov klinični center prej kot v 20 ali 30 letih,« je poudaril. Tako upa, da bo tudi glavna stavba UKC, ki je stara že več kot 50 let, prenovljena do leta 2026.

Preseliti si želijo tudi sosedo infekcijske klinike - kliniko za gastroenterologijo, ki domuje v zelo starem objektu. Ker je zgradba zaščitena, jo bi po prenovi namenili za administracijo.

Želja po novih aparatih za magnetno resonanco in koronografu

Jug si želi tudi, da bi ministrstvo za zdravje čim prej izpeljalo projekt nabave aparatur za magnetno resonanco, ki so v UKC Ljubljana po njegovih besedah bistveno starejše kot drugje. Zaradi stalne okvare koronografa so bolj ali manj vezani le na eno napravo, kar ne zadostuje potrebam. Ljubljanski klinični center namreč opravi več kot polovico vseh koronarografij v državi, je pojasnil.

Zaključiti morajo tudi s prenovo diagnostično-terapevtskega centra. V južnem delu si želijo zgraditi ciklotron. Gre za pospeševalnik delcev, ki proizvaja izotope, potrebne za izvedbo preiskav PET/CT. V Sloveniji namreč nimamo zagotovljene lastne proizvodnje izotopov in smo zato popolnoma odvisni od dobaviteljev iz tujine.

Sicer pa nameravajo v diagnostično-terapevtskem centru graditi tudi nove operacijske dvorane, ki bodo lahko vplivale na dostopnost zdravstvenih storitev. Trenutne operacijske dvorane so namreč izkoriščene v največji možni meri. »Na kardiokirurgiji, travmatologiji in abdominalni kirurgiji luči operacijskih dvoran vsak dan svetijo najmanj do polnoči,« je ponazoril.

Odnosi znotraj UKC Ljubljana so nadpovrečno dobri

Na vprašanje o odnosih znotraj kliničnega centra je Jug odgovoril, da so ti glede na lanskoletno raziskavo merjenja organizacijske klime celo nekoliko boljši kot povprečno v slovenskem zdravstvu. Priznava, da tako kot v drugih poklicih znotraj posameznih klinik prihaja do tekmovalnosti, ki pa je lahko pozitivna. »Ni pa priviligiranih in depriviligiranih«, sam pa vse obravnava enako, je zagotovil. »Če kdo čuti, da se mu dogaja krivica, naj se oglasi,« je pozval.

Zaradi suma velikih nepravilnostih dvema zaposlenima dali odpoved

UKC Ljubljana je sicer z več kot 8000 zaposlenimi ogromen in kompleksen sistem. Njihova osnovna dejavnost je zdravstvena, ki jo izvajajo zdravniki, medicinske sestre in številni drugi zdravstveni delavci, pomoč pa nudijo podporne službe. Te so zelo podhranjene, saj je v javnem sektorju nagrajevanje omejeno. »Zato morda ne uspemo privabiti prav tistega kadra, ki bi si ga najbolj želeli. Kljub temu pa se zaposleni zelo trudijo,« je poudaril.

V slabem letu dni vodenja ljubljanskega kliničnega centra Jug ugotavlja, da nekatere od podpornih služb ne delujejo dobro, zato so uvedli spremembe. Ena od problematičnih služb je vzdrževalni sektor, kjer so zaradi suma velikih nepravilnosti dvema zaposlenima dali odpoved, zadeve pa predali policiji v nadaljnjo preiskavo.

Tudi v oddelku za nabave so sodelavki dali odpoved, ker so ugotovili, da je delovala v škodo UKC Ljubljana. Ugotovili so, da je ravnala zelo neskrbno, saj je UKC izpostavila tveganju, da izgubi 13 milijonov evrov evropskih sredstev. »Ugotavljamo, da so bile še druge težave, ki so še stvar preiskave,« je pojasnil.

Za vodstvo uvajanje sprememb pomeni tudi številne težave, saj jim čisto vsi zaposleni ne želijo slediti. Prepričan pa je, da so nepravilnosti za večino zaposlenih nesprejemljive. Jug je prepričan, da si je, ker si želi izboljšati razmere v UKC Ljubljana in iz njega pregnati »temne sile«, nakopal tudi nekaj sovražnikov znotraj ustanove. Zato je v zadnjem času deležen številnih diskreditacij, a napoveduje, da bo nadaljeval s svojim delom.