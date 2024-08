Tu jim je uspelo zbrati več kot 120 policijskih navdušencev

Na podlagi sklenjenega Dogovora o sodelovanju med Policijo in Zavodom RS za zaposlovanje je v torek, 6. avgusta, Slovenska policija organizirale predstavitev policijskega poklica in šolanja. Predstavitev z vodenim ogledom Policijske akademije je pritegnila kar precej navdušencev nad tem poklicem - zbralo se je več kot 120 posameznikov.

FOTO: Leon Vidic/delo

»Zbrane smo najprej pospremili v prostore šole in jim predstavili pogoje za vpis, sam potek šolanja, delo in karierne možnosti policistov, plačilo in zaposlitev ter seveda tudi vse bonitete policistov. Nato smo druženje nadaljevali z ogledom akademije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavili svoj vsakdan

Odgvarjali so na vprašanja, predstavili policijsko opremo in opisali svoj vsakdan. »Sprehodili smo se tudi po posestvu in si ogledali telovadnico, borilnico, strelišče in seveda mimogrede tudi predavalnice,« so sporočili.

FOTO: Leon Vidic/delo

Predstavitve se je udeležila tudi direktorica ZRSZ, OS Ljubljana, Barbara Vrtačnik z ožjimi sodelavci.

»Številnega odziva smo bili zelo veseli in prepričani smo, da bomo nadobudne obraze kmalu videli v modri uniformi v Tacnu,« so optimistično sklenili.