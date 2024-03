V Središču ob Dravi odločno rekli ne azilnemu domu, občani glasno protestirali in ovirali promet

Občinski sveti občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so danes na skupni izredni seji obravnavali namero vlade, da v Središču ob Dravi začasno postavi azilni dom. Soglasno so sprejeli sklep, da temu nasprotujejo. Prebivalci so svoje nestrinjanje glasno izražali zunaj, po koncu seje pa ovirali promet.

Glavni argument je, da se država z njimi o tem sploh ni posvetovala

Prebivalci, ki se ne strinjajo s sklepom vlade, sprejetim 29. februarja, ki predvideva postavitev kontejnerjev na mejnem prehodu s Hrvaško za namen azilnega doma, nasprotovanje azilnemu domu utemeljujejo z več argumenti. Glavni je, da se država z njimi o tem sploh ni posvetovala ali uskladila.

Vlada trdi, da je odločitev strokovna, ljudje pa o strokovnosti dvomijo. Prepričani so, da lahko azilni dom prinese varnostne, socialne in gospodarske posledice in menijo, da lahko to negativno vpliva na varnost in kakovost življenja prebivalcev, so dodali.

Direktorica urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, ki je bila navzoča na skupni seji, je poudarila, da gre za začasno rešitev, ki jo bodo uporabljali le v primerih, ko bodo kapacitete v drugih azilnih domovih zapolnjene. Dodala je še, da ne bo šlo za integracijo migrantov v okolje, ampak le za oskrbo.

Celotno sejo je zunaj pred kulturnim domom, kjer je potekala, spremljalo okrog 300 prebivalcev. Neposredno so jo prenašali in projicirali na veliko platno pred kulturni dom, kjer se na besede Štrukelj niso odzivali pozitivno.

Trije občinski sveti so soglasno sprejeli tudi sklep, v katerem pozivajo vlado, naj sprejme spremembo zakonodaje, da je za vzpostavitev azilnega doma na območju občin obvezno soglasje občine ali posvetovalni referendum. Sklenili so, da bodo začeli zbirati podpise občanov pod peticijo proti postavitvi azilnega doma. Cilj peticije je, da vlada svoj sklep v celoti prekliče in ponovno preuči druge možnosti in lokacije postavitve doma.