Bodo Brežičani zaradi azilnega doma zaprli mejni prehod?

Brežiški občinski svetniki so na izredni seji soglasno sprejeli sklep, da nasprotujejo vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju. Pri tem jih niso prepričala zagotovila, da gre za začasen ukrep in da bo za varnost poskrbljeno. Če bo vlada nadaljevala aktivnosti, napovedujejo proteste in zaprtje tamkajšnjega mednarodnega mejnega prehoda.

Za sklep, da nasprotujejo azilnemu domu na Obrežju, je od 30 občinskih svetnikov glasovalo 28, med njimi tudi občinski svetniki Gibanja Svoboda, proti ni bil nihče.

V razpravi so svetniki predvsem opozarjali, da vladi zamerijo, da jih o svoji nameri za vzpostavitev izpostave azilnega doma na Obrežju ni obvestila in da so za to izvedeli šele potem, ko je vlada v četrtek o tem že sprejela sklep.

Azilnemu domu sicer nasprotujejo iz vrste razlogov. Po besedah občinskega svetnika iz skupine svetnikov, ki so zahtevali izredno sejo na to temo, Aleksandra Gajskega (SDS) azilni dom v občino prinaša dodatna varnostna tveganja, saj se tam, kjer so vzpostavljeni azilni domovi, poveča kriminal in zmanjša varnost ljudi. Pri tem težko verjame zagotovilom policije, da bo za varnost poskrbljeno, glede na to, da je ta kadrovsko podhranjena, je dejal.

Od direktorice Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov Katarine Štrukelj so občinski svetniki zahtevali pojasnila, zakaj azilni dom vlada postavlja ravno na Obrežju. Po besedah direktorice v uradu kapacitete za nastanitev prosilcev za azil intenzivno iščejo že dve leti, odločitev, da jih nastanijo tudi na Obrežju in v Središču ob Dravi, pa je po njenih besedah nastala po strokovnem premisleku ter ob upoštevanju smeri migracijskih tokov in bližine naselij.

Izpostava azilnega doma na Obrežju bi po njenih besedah stala ob objektih, ki jih je policija uporabljala za nadzor na mejnem prehodu. Šlo bi za začasne objekte, kar so bivalni kontejnerji in šotori, število prosilcev za azil, ki bi bili nastanjeni v njih, pa bi bilo odvisno od migracijskih tokov oziroma zapolnjenosti Azilnega doma Ljubljana in njegovih izpostav na Kotnikovi v Ljubljani in Logatcu, ki so sicer trenutno okoli dvotretjinsko zasedeni.

Brežiški župan Ivan Molan je opozoril, da je na Obrežju že predviden registracijski center, ki bo tja preseljen s Policijske postaje Brežice. Opozoril je, da v okolici, kjer naj bi stal azilni dom, ni trgovin, banke ali šole, kar pomeni, da bodo migranti zahajali v Brežice, kar bo povzročalo dodatno nelagodje in strah med ljudmi.

Direktor Policijske uprave (PU) Novo mesto Igor Juršič je na pomisleke o varnosti zagotovil, da bo policija naredila vse, da zagotovi varnost in da bo lokalno prebivalstvo čim manj občutilo migracije. Vodja oddelka za državno mejo in tujce na PU Novo mesto Bojan Tomc pa je dodal, da do zdaj o kaznivih dejanjih migrantov niso bili obveščeni.