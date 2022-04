V Slovenijo prihaja posebna komisija za ocenjevanje volitev

Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) bo na aprilske državnozborske volitve napotil misijo za ocenjevanje volitev. Njihova ključna naloga bo proučiti posamezne elemente volilnega procesa oz. različne vidike priprav na izvedbo volitev, so danes sporočili iz Državne volilne komisije (DVK). Misijo bo sestavljalo več strokovnjakov, ki bodo v Slovenijo predvidoma prispeli 12. aprila. Njihovi predstavniki so se sicer že februarja ob obisku v Sloveniji srečali s predstavniki različnih ministrstev, sodišč, varuhom človekovih pravic, parlamentarnimi političnimi strankami, civilno družbo, mediji in nekaterimi drugimi sogovorniki, med drugim tudi z vodstvom DVK.

Po obisku je urad pripravil poročilo misije za oceno potreb glede aprilskih državnozborskih volitev v Sloveniji, v katerem med drugim priporoča napotitev misije za ocenjevanje teh volitev.

»Ocenjevalna misija ODIHR drugače od opazovalne misije nima dolgoročnih opazovalcev, ki bi bili stalno nameščeni v posameznih regijah države ali številnih kratkoročnih opazovalcev, ki bi obiskovali volišča na dan volitev. Prav tako ta vrsta misije ne poda ocene volitev dan po volitvah,« so pojasnili pri DVK. Dodali so, da iz omenjenega poročila izhaja, da v misiji ODIHR za ocenjevanje potreb načeloma zaupajo v volilno zakonodajo ter v strokovnost, neodvisnost in nepristranskost pristojnih volilnih organov.

»Vendar pa se jim zdi smiselna nadaljnja ocena določenih drugih vidikov volilnega procesa, zlasti vodenja volilnih kampanj in preglednosti oz. transparentnosti njihovega financiranja, medijskega poročanja o volitvah in medijskega okolja nasploh. Zato so priporočili napotitev misije za ocenjevanje volitev v Slovenijo.«

Ob obisku izraženih nekaj skrbi, med njimi pritiski na neodvisne medije

Iz poročila misije ODIHR pa izhaja, da je bilo ob njihovem obisku izraženih nekaj skrbi glede pravnega okvira, ki opredeljuje volilno kampanjo, še posebej, ko gre za aktivnosti strank pred uradno volilno kampanjo, vmešavanje drugih akterjev v kampanjo in kampanjo, ki poteka prek spletnih medijev.

V objavljenem poročilu misije ugotavljajo tudi, da je medijski prostor raznolik, a polariziran. Navajajo, da sogovorniki dostopa do medijev niso problematizirali, jih je pa večina izpostavila skrbi zaradi političnega pritiska na javne medije, pristranskega poročanja nekaterih komercialnih medijev in možnega širjenja lažnih novic med kampanjo. Ugotavljajo tudi naraščanje verbalnih obtoževanj in pravnih pritiskov na kritične in neodvisne medije.

V skladu s pravilnikom o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev lahko vlogo za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev sicer vložijo predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja. Opazovalci so tudi člani oziroma predstavniki centralnih volilnih organov drugih držav, so še navedli na DVK. Vlogo za opazovanje volitev je mogoče oddati do 13. aprila.