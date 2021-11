V Sloveniji zaradi pandemije okrnjeno zgodnje testiranje na okužbo s hivom

Ob zgodnjem odkritju in rednem zdravljenju je okužba s hiv popolnoma obvladljiva, a kot opozarjajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, se zaradi pandemije covida 19 o okužbah z virusom hiv in aidsu manj govori. Okrnjeno je tudi zgodnje testiranje, s tem pa temeljna preventiva, ob svetovnem dnevu boja proti aidsu opozarja Zbornica.

»Pri spopadanju z epidemijami je najpomembnejša preventiva, saj velja rek, da je bolje preprečiti kot zdraviti. A pri spopadanju z okužbami z virusom hiv vemo, da temeljna preventiva ni dovolj. Najučinkovitejša dejavnika, ki najbolj vplivata na zmanjševanje epidemije, sta testiranje, zlasti zgodnje testiranje, in takojšnje zdravljenje. To posamezniku omogoča ne le daljše preživetje, pač pa tudi dobro kakovost življenja,« poudarja Mateja Tramte, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju pri Zbornici.

Za uspešno zdravljenje ključno zgodnje odkrivanje okužbe

»Ključno je predvsem dobro informirati ključne skupine, zlasti moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, ter splošno javnost, kdaj je pomembno, da se posameznik testira,« dodaja.

Lani je bila pojavnost novoodkritih okužb z virusom hiv najmanjša v več kot desetih letih, kar je zagotovo posledica učinkovitejše preventive. A Matejo Tramte skrbi, da bo škoda zaradi covida 19 v populaciji z virusom hiv oziroma aidsom v svetovnem merilu čez čas izredno velika.

V Sloveniji tako hudih posledic z izjemo okrnjene preventive ne pričakujejo, saj imajo osebe, ki živijo z virusom hiv, pri nas zelo kakovostno celostno zdravstveno oskrbo. »Vemo, da je danes okužba s hivom ob primerni in dostopni zdravstveni oskrbi obvladljiva kronična nalezljiva bolezen,« zaključuje Mateja Tramte.