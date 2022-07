V Sloveniji diskriminacijo ugotovili v 10 primerih

Odbor DZ za delo se je na današnji seji seznanil z letnim poročilom zagovornika načela enakosti za leto 2021, ko je zagovornik vodil 119 upravnih postopkov ugotavljanja diskriminacije. Zaključil je 65 postopkov, 54 pa jih prenesel v leto 2022. Z odločbo je ugotovil diskriminacijo v 10 primerih, je povedal zagovornik Miha Lobnik.

Med primeri, kjer je ugotovil diskriminacijo, je spomnil na nižjo letno oceno javne uslužbenke samo zato, ker je bila na porodniškem dopustu. Tu sta bila razlog za diskriminacijo tako spol kot materinstvo, je pojasnil Lobnik. Prav tako je bila diskriminacija ugotovljena denimo v primeru trajne izključitve istospolno usmerjenih moških iz krvodajalstva in v primeru božičnice, ki je bila vezana na prisotnost delavca. Odsotnost zaradi nosečnosti, starševstva in zdravstvenega stanja po zagovornikovem mnenju ne sme biti razlog za nižjo božičnico.

Iz posebnega poročila o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu še ni uresničeno priporočilo, naj ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poskrbi za finančno podporo višješolskim in visokošolskim zavodom, da bodo ti lahko zagotovili tolmače slovenskega znakovnega jezika. Prav tako naj staršem in pedagoškemu osebju omogoči brezplačno učenje slovenskega znakovnega jezika.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa še ni uresničilo priporočila, naj uvede posebno namensko štipendijo za študente z invalidnostmi in sprejme pravilnik, ki bo določil minimalne standarde dostopnosti do dobrin in storitev, vključno s tistimi s področja izobraževanja.

Nacionalna točka o obveščanju o pravicah transspolnih pacientov

Posebno poročilo o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola pa v povezavi z medicinsko potrditvijo spolne identitete med drugim priporoča ministrstvu za zdravje, da zagotovi finančna sredstva za ustanovitev nacionalne kontaktne točke z namenom obveščanja o pravicah transspolnih pacientov in posvetovanja s strokovnjaki različnih strok s področja postopkov medicinske potrditve spolne identitete po zgledu nacionalne kontaktne točke za redke bolezni. V povezavi s pravnim priznanjem spola pa med drugim ministrstvu za delo priporoča, da pripravi celovit zakon o pravnem priznanju spola.

Odbor je sejo sicer začel z obravnavo zahteve Višjega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti zakona o socialnem vključevanju invalidov in se strinjal z zakonodajno-pravno službo DZ, da sta pravica invalidov do posebnega varstva in njihov položaj v družbi urejena na ustrezen in ustavno skladen način.