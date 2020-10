V rdeči Sloveniji vlada policijska ura

Maske so obvezne tudi na prostem. FOTO: Dejan Javornik

V tednu rekordov umrlo 21 ljudi

Eno od močnih žarišč je Kamnik.

Žarišča predvsem na Gorenjskem

Ves svet postaja rdeč. FOTO: Ourworldindata.org

Omejeno gibanje in druženje

Okuženi starostniki v telovadnici



Včeraj so starostnike, ki so bili v minulih dneh nastanjeni v rdeči coni Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka (CSS), preselili v bližnjo telovadnico Osnovne šole Jela Janežiča. Kot je popoldne povedala Silva Košnjek, direktorica CSS Škofja Loka, so priprave na selitev začeli že v soboto: »Poskrbeli smo za predelne stene, talne obloge, uredili vse potrebne filtre. Pripeljali smo posteljnino, ves nujno potreben zaščitni material,« je delo, ki so ga v soboto in nedeljo opravljali samo zaposleni CSS, opisala Silva Košnjek. V njenem glasu ni bilo mogoče preslišati utrujenosti, ko je dejala: »Danes, ko je potekala selitev stanovalcev na začasno lokacijo, so pri sodelovali še reševalci iz škofjeloškega zdravstvenega doma, prek civilne zaščite so bili aktivirani še gasilci.« V začasne prostore šolske telovadnice so včeraj iz rdeče cone CSS preselili 33 starostnikov. »Trenutno je največji problem kadrovska podhranjenost. Delo v rdeči coni je mnogo bolj zahtevno od dela drugod. Nujno bi potrebovali pet ali šest medicinskih sester,« je podčrtala Silva Košnjek in dodala, da je med zaposlenimi v CSS Škofja Loka trenutno deset okuženih. Za selitev rdeče cone so se sicer odločili predvsem zato, da bi poskrbeli za stanovalce, ki niso okuženi. »Želimo, da naših 180 stanovalcev ostane čim dlje in čim bolj zdravih,« je še dejala direktorica CSS Škofja Loka. Špela Ankele

Prvič v zgodovini

Močna žarišča širjenja okužb so trenutno občine Domžale, Kamnik, Radovljica, Škofja Loka, Trebnje in Slovenj Gradec.

Zaradi izjemno hitrega širjenja koronavirusa se življenje v Sloveniji že drugič v tem letu ustavlja. Prva epidemija je trajala 80 dni, tokratna, ki jo je vlada razglasila v nedeljo zvečer, poveljnik civilne zaščite (CZ)pa je včeraj zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja, naj bi 30 dni.A če smo v prvo epidemijo vstopali z veliko bolj prijazno statistiko, so najnovejše številke, ki opisujejo število okuženih, obolelih na intenzivni negi in umrlih, strašljive in si jih še pred nekaj tedni nismo mogli niti predstavljati.V epidemijo smo včeraj vstopili z najvišjim odstotkom potrjenih okužb med vsemi testiranimi. V nedeljo so namreč ob 2637 opravljenih testih potrdili 537 pozitivnih primerov, kar je 20,36 odstotka. Od 100.000 prebivalcev jih je okuženih 141. Na včerajšnji dan je bolniško oskrbo potrebovalo 289 ljudi, med njimi 55 intenzivno nego. V nedeljo sta umrli dve osebi, število umrlih je s tem naraslo na 190. V preteklem tednu je umrlo 21 ljudi, kar je največ doslej, prav tako je bilo v tem tednu v enem dnevu zaznanih največ okužb, 898.»Še nikoli ni bilo tako hudo. Če smo še nedavno opazovali Italijo, kako so jim hitro rasle številke in znašale 70 okuženih na 100.000 prebivalcev, je ta številka na današnji dan kar dvakrat višja, 141 okuženih,« je izjemno hitro širjenje virusa pojasnil vladni govorecna včerajšnji vladni tiskovni konferenci, ki se je prvič v drugem valu odvijala brez prisotnih novinarjev. Pri tem je opozoril, da se epidemiološke razmere bliskovito spreminjajo na slabše tudi po vsej Evropi, in če smo na zemljevidu lahko še pred nekaj dnevi opazili nekaj zelenih držav z ugodno sliko, teh zdaj ni več, postajamo vse bolj rdeči, izvzeto ni niti območje Skandinavije.Na tiskovni konferenci so tudi sporočili, da se po Sloveniji pojavljajo posamezna precej močna žarišča, kjer se okužbe z virusom še hitreje širijo. Najhuje je v občini Kamnik, kje so potrdili v nedeljo 40 okužb, žarišča pa so tudi v občinah Škofja Loka, Domžale, Radovljica, Trebnje in Slovenj Gradec. Samo v občini Domžale naj bi število aktivno okuženih že preseglo 200 prebivalcev, v Kamniku pa 100.Posamezna žarišča so tudi v Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem Mostu, kjer je okuženih že 93 stanovalcev, pet jih je umrlo, od njih eden v bolnišnici. Vsi so imeli pridružene bolezni. V domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Brežicah je okuženih 23 stanovalcev in 11 zaposlenih, v centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki pa 33 stanovalcev in 10 zaposlenih.Zaradi izjemno hitrega širjenja novega koronavirusa je vlada sprejela nove ukrepe, ki močno posegajo v možnost gibanja in druženja. Tako od polnoči ni več mogoče prehajati iz regije v regijo ne glede na stopnjo okuženosti oziroma barvo domače regije. Prehajanje je mogoče le izjemoma, in sicer za prihod in odhod na delo, za opravljanje kmetijske in gospodarske dejavnosti, predvsem pa odslej ni več mogoče meje regije prečkati zaradi koriščenja turističnih rezervacij. Te je treba prestaviti, medtem ko jih lahko koristimo v svojih regijah.Pri tem je minister za notranje zadevena tiskovni konferenci napovedal, da bo vlada gotovo do konca leta podaljšala možnost koriščenja turističnih vavčerjev tudi v prihodnje leto. Tudi druženje je od polnoči omejeno, s sedanjih deset oseb je število znižano na šest. Edina izjema so družinski člani oziroma člani istega gospodinjstva. Prav tako so za vso državo prepovedani vsi shodi, prireditve, verski obredi in poroke.Najbolj pa bo seveda v naša življenja, to velja predvsem za mlade, zarezala začasna omejitev gibanja v nočnem času, vsak dan med 21. in 6. uro. Policijske ure naj ne bi imeli že vse od druge svetovne vojne, tudi v času osamosvajanja Slovenije naj je po naših podatkih ne bi bilo. Izjeme so le prihod in odhod na delo, vse, kar je povezano z ogrožajočimi situacijami za življenje in premoženje, ter dostop do nujnih storitev za zdravje in varovanje premoženja (reševanje, intervencije, dostop do zdravnika in lekarne, požar, izliv vode). Kot je povedal Jelko Kacin, so se za ta ukrep odločili zato, ker so med glavnimi viri prenašanja okužb ugotovili prav druženja in praznovanja, tako v gostilnah in lokalih kot tudi drugje, v nočnem času.Res je, teh 30 dni bo, kot nam je vsem že dobro znano, in kot je v soboto v svojem čustvenem nagovoru javnosti zapisal generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, obdobje nikoli videnega in na kar nas nihče ni mogel pripraviti. »Človeštvo je premagalo največje izzive preteklosti – črne koze, špansko gripo in nacizem. Kot ljudje smo zmagali, ker smo znali zaščiti najšibkejšega človeka. Boj bomo tudi tokrat končali kot zmagovalci, ker bomo odgovorili solidarno. Do tam nas ne bodo pripeljala velika dejanja velikih posameznikov, temveč ravno nasprotno – mala odrekanja vsakega od nas. Solidarnim v borbi, odločnosti in upanju nam bo uspelo,« je med drugim zapisal.