V ponedeljek veliki pok? Kaloh napovedal, da bo Slovenija spoznala Logarja brez maske

Na ustanovnem kongresu v Mariboru so poslanca Anžeta Logarja soglasno izglasovali za predsednika nove politične stranke Demokrati.

»Naj zelo jasno povem, tisti, ki vidijo članstvo kot bližnjico do funkcij, jim predlagam, da poiščejo svojo srečo drugje,« je dejal.

Med člani sveta stranke Demokrati so nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, nekdanji minister za pravosodje Senko Pličanič, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc, državni svetnik Leopold Pogačar. V izvršilnem odboru stranke pa so poslanka Eva Irgl, nekdanja evropska poslanka Romana Jordan in podjetnik Mirko Požar. Stranka ima tudi nadzorni odbor.