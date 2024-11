Logar postal predsednik stranke: kdo vse se mu je pridružil? (FOTO)

Delegati so poslanca Anžeta Logarja na ustanovnem kongresu nove politične stranke Demokrati v Mariboru soglasno potrdili za prvega predsednika novoustanovljene stranke.

Zbrani so tudi že imenovali člane strankinih organov in potrdili program. Novoizvoljeni predsednik pravkar prvič z nove funkcije nagovarja članstvo.

FOTO: Voranc Vogel

Kdo vse je v stranki?

Nova stranka Demokrati bo temeljila na in poudarjala politično širino, prestopali bodo bregove in sodelovali z vsemi, ki želijo Slovenijo potegniti naprej. V primerjavi s strankami, ki so nastajale v minulih letih, pa stranka Demokrati ne nastaja tik pred parlamentarnimi volitvami, zato imajo še približno leto in pol, da jasno pokažejo, kaj zagovarjajo s politično širino, je pred začetkom kongresa dejal Logar.

Za rojstvo stranke so si izbrali Maribor, s čimer želijo dati jasno sporočilo, da bo eden od osrednjih ciljev stranke tudi decentralizacija.

FOTO: Voranc Vogel

»Vzdušje, ki ga čutim v tej dvorani, je zelo pozitivno in mislim, da je to dober začetek,« je prepričan Logar.

Svet stranke: Mark Boris Andrijanič, Jan Dobrilovič, Gorazd Justinek, Tadej Ostrc, Suzi Kvas, Saša Lavrič, Senko Pličanič, Leopold Pogačar, Helena Kujundžić Lukaček, Ana Šuštar. Matic Logar, Julija Urbančič, Stojan Cotič, Ermin Hvalica, Gregor Štrumbelj, Matjaž Vede, Neža Čepon, Slaven Bajić, Damjan Stanek, Matjaž Krk. Izvršni odbor: Eva Irgl, Rok Roblek, Romana Jordan, Mirko Požar, Georg Mohr, Primož Novak. Nadzorni odbor: Nataša Slejko, Igor Prodanović, Martin Mlakar, Gašper Krč, Slavko Remec.



Ob nekaterih nekdanjih članih SDS, med drugim poslanki Evi Irgl, nekdanji evropski poslanki Romani Jordan, državni svetnici Eleni Zavladav Ušaj in ljubljanskem mestnem svetniku Igorju Horvatu je na kongresu opaziti tudi nekaj drugih prepoznavnih obrazov.

V Mariboru so med drugim prisotni nekdanji minister za pravosodje Senko Pličanič, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc in nekdanji predsednik Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije Aleksander Ogrizek.

Med njimi pa ni poslanca Dejana Kaloha, ki je Logarju prav tako sledil pri izstopu iz stranke. »Pomembno sporočilo, ki ga dajemo z ustanovitvijo, je tudi, da imamo načela, ki jih spoštujemo. Sodelovanje ne pomeni pogojevanja, to bo glavno vodilo delovanja stranke tudi vnaprej,« je Logar komentiral odsotnost Kaloha, ki naj bi svoje članstvo v stranki pogojeval s podpredsedniškim mestom.