V Piranu in Portorožu še naprej dovoljena pijančevanje in zabave na prostem

Mladina se bo lahko še naprej zabavala po mili volji. FOTO: Tomi Lombar

Junijski vikendi so bili zaradi pijančevanja mladine na portoroški plaži za domačine, goste pa tudi lokalno oblast prenaporni. Mladina je za seboj puščala smeti, bili so preglasni, delavci Okolja so denimo vikend pred šolskimi počitnicami na plaži našteli kar petnajst do konca navitih zvočnikov, zato je piranski županpredlagal omejitve.Da se prepove prenočevanje na prostem, uživanje alkohola na plažah, avtobusnih postajah, v parkih, tržnicah in v avtomobilih pa tudi postavljanje šotorov in bivanje avtodomov in prikolic na krajih, ki za to niso predvideni. Morebitne kršitelje naj se oglobi z 200 evri. Predlagal je tudi, naj lastniki psov nosijo s seboj vrečko za iztrebke, z vodo pa poplaknejo pasje lužice. Preverjali bi jih občinski redarji, kršiteljem pa bi lahko naložili 100 evrov globe. O tem je piranski občinski svet odločal na četrtkovi seji v Gledališču Tartini, a županovih predlogov večina ni podprla.Prepoved uživanja alkohola na javnih krajih da je preveč represivna, takšen odlok pa bi bil tudi protiustaven. Da bi redarji preverjali lastnike psov, je po mnenju večine prav tako protiustavno. Zaradi nesprejetja predloga je sledilo nekaj glasnih kritik, češ da bi lokalna oblast imela red in mir, mondeno mesto s petičnimi gosti, hkrati pa bi mladini dovolila nenadzorovano svobodo.