V Peklu iskalna akcija, ponoči pa sporočili slabe novice

V četrtek se je nekaj minut pred 22. uro na območju soteske Pekel v občini Borovnica pričela iskalna akcija za pogrešano osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Pri iskanju so sodelovali gorski reševalci GRS Ljubljana, vodniki reševalnih psov SIP KZS in ZRPS Ljubljanska. Ob 2. uri so iskanje prekinili zaradi težavnosti terena, nadaljevalo pa se bo zjutraj.

