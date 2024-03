V NSi Ljudmilo Novak postavili na rep liste, Tonin ji »ni mogel izpolniti prve želje«

NSi se na evropske volitve podaja z močno ekipo, so prepričani. Prvak NSi Matej Tonin v primeru svoje izvolitve ne vidi težav pri nadaljnjem vodenju stranke, morebitna neizvolitev pa bi imela politične posledice. Evropska poslanka Ljudmila Novak na nov mandat cilja z repa liste. »Končni vrstni red s preferenčnimi glasovi postavijo volivci,« pravi.

»Gre za močna imena, ki imajo veliko izkušenj z delom v politiki in v stroki. Ponujamo preizkušene ljudi, ki bi znali dobro voditi to državo, zato bodo tudi dobro predstavljali Slovenijo v Evropskem parlamentu,« je kandidatno listo NSi za prihajajoče evropske volitve danes predstavila podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič.

Prvo mesto na listi pa bo zasedel predsednik stranke NSi Tonin, ki zavrača tezo političnih konkurentov, da je odločitev za uvrstitev najvidnejših predstavnikov stranke na listo posledica stagnacije na domačem političnem parketu. Prepričan je, da je NSi močnejša kot ob zadnjih državnozborskih volitvah, čas pa tak, da evropskih volitev ne gre več jemati z levo roko in nanje pošiljati kadrov, ki jih v "domači politiki nočemo".

Po njegovih besedah sicer stranka dela na dveh poslanskih mandatih. »Seveda pa bi bil neuspeh, če ne bi dosegli zadnjega rezultata z evropskih volitev.« Zatrdil je še, da z vrstnim redom na listi niso želeli dajati nobenih osebnih sporočil, kdo je kako pomemben, ampak dati vsebinska sporočila.

V stranki dajejo mladim priložnost

Zato za njim na listi sledijo predsednica podmladka NSi Katja Berk Bevc, saj da v stranki dajejo mladim priložnost. Zatem "lokalni blok", župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter predsednik strankinega Kluba županov in svetnikov David Klobasa, občinska svetnica na Ravnah na Koroškem Mojca Erjavec in ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar. Listo v NSi nato nadaljujejo še z "izkušenimi predstavniki", vodjo poslancev Janezom Ciglerjem Kraljem, poslanko Vido Čadonič Špelič ter poslancem in predsednikom sveta stranke Jernejem Vrtovcem, je naštel Tonin.

Listo kandidatov zaključuje aktualna evropska poslanka

Kot je dejala, je zadnjo mesto na listi zasedla na lastno željo po tistem, ko ji predsednik NSi "ni mogel izpolniti prve želje". Ta naj bi bila, da bi kandidatne NSi na evropske volitve popeljala sama.

O tem, ali gre torej za njeno politično slovo ali računa na izvolitev s preferenčnimi glasovi, pa je dejala: »Ne vem, končno besedo imajo vedno volivci s preferenčnim glasom.«

Obenem je izrazila hvaležnost volivcem, ki so ji podelili že dva mandata v Evropskem parlamentu. Prvega je po njenih besedah po letu 2004 zaznamoval optimizem, iztekajočega se pa predvsem populizem. »Zato ni vseeno, v katero smer bo šla Evropa v prihodnosti,« je opozorila. Želi si, da bi NSi imela pomembno vlogo tudi v slovenski delegaciji evropske ljudske stranke (EPP), da "skrbimo za pravo podobo o Sloveniji in ravnotežje tudi znotraj evropske ljudske stranke".

V Sloveniji bodo volitve poslancev v Evropski parlament potekale 9. junija. Poleg NSi je med parlamentarnimi strankami doslej kandidatno listo potrdila in predstavila le še SDS.