V Ljubljani so se številni zbrali na protestu: »Denar se je zapravljal netransparentno« (FOTO)

Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani se je danes zbrala množica ljudi, ki so izrazili podporo več kot dva meseca trajajočim študentskim protestom v Srbiji in zahtevam po razkritju dokumentacije v zvezi s prenovo novosadske železniške postaje. Pozvali so tudi k ustavitvi korupcije v državi ter obsodili napade na študente.

Protest je potekal pod okriljem diaspore SviĆe - skupine mladih, ki od maja 2023 po svetu organizira različne akcije državljanske nepokorščine. Po navedbah organizatorjev se je protesta udeležilo nekaj sto ljudi.

Številni so imeli transparente. FOTO: Črt Piksi

»Tukaj smo, da izrazimo podporo srbskim študentom in njihovih zahtevam. Te so jasne in konkretne - razkritje dokumentacije v zvezi s prenovo železniške postaje v Novem Sadu, zaradi katere je umrlo 15 ljudi. To se ni zgodilo samo od sebe. Denar se je zapravljal netransparentno, dokumenti pa so magično izginili. Zahtevamo odgovornost vseh, ki so sodelovali pri tem,« je namen današnjega protesta za STA povzela udeleženka protesta Teodora Jovičić iz neformalne skupine Študenti proti avtoritarni oblasti (STAV).

»Včeraj smo imeli po vsej državi splošni protest, ki je izpadel fantastično. Podprli so nas tudi podjetniki, bili smo enotni in danes je enako,« je še dejala Jovičić.

Pozivi k ustavitvi korupcije

Na mirnem protestu je bilo mogoče slišati tudi pozive k ustavitvi korupcije v Srbiji in netransparentnih političnih dogovorov. Zbrani pa so bili kritični tudi do napadov na aktiviste in njihovega izgona iz Srbije. Na enem izmed transparentov smo lahko prebrali tudi napis »Ne želim iskati boljše države, želim, da moja država postane boljša,« na drugem pa »Vaš boj je naš.«

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po novembrskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Študenti od vlade med drugim zahtevajo objavo celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje, zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti ter 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove.

Priprava transparenta. FOTO: Črt Piksi

Shodi ob akciji Splošna stavka

V Srbiji so v petek potekali tudi množični shodi ob akciji Splošna stavka, ki so jo prav tako organizirali študenti. Stavki so se pridružile restavracije, zasebna podjetja, tehnološki sektor, nevladne organizacije in kinematografi ter največji srbski neodvisni mediji, med njimi mreži N1 in Nova, časnik Danas, tednika Vreme in Radar ter tiskovni agenciji Beta in Fonet.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek zvečer v Jagodini, kjer je potekal shod njegovih podpornikov, napovedal oblikovanje »ljudskega gibanja za prihodnost Srbije« kot protiuteži množičnim protestom. Ocenil je, da je država »napadena tako od zunaj kot od znotraj« ter ponovil, da je študentom izpolnil vse zahteve. Opozicijo pa je znova obtožil, da stoji za protesti in da želi na silo priti na oblast.