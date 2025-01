Pred državnim zborom bile skorajda izredne razmere! Granitni kocki sta policista dobila v glavo (FOTO)

Središče mesta, 15. september 2021. V prestolnici vladajo prave izredne razmere. Le nekaj ur po začetku neprijavljenega shoda proti ukrepom za zajezitev covida-19 so nekateri izgredniki začeli prižigati bakle. Te, pa tudi granitne kocke drugih protestnikov, poletijo proti parlamentu in policistom. »Razbitih je več oken, poškodovana so glavna vhodna vrata v zgradbo, prav tako je poškodovan balkon velikega salona,« so takrat sporočili iz državnega zbora. Na to policija odločno odgovori, tudi s solzivcem in vodnim topom. A nekateri policisti niso mogli uiti poškodbam. Pridržali so devet protestni...