V Laškem je bilo luštno in guštno (FOTO)

Turistično društvo Laško je v mestnem jedru organiziralo že četrti festival GuštFest, ki je letos združil kulinariko in nostalgijo. Pri prireditvi so sodelovali številna lokalna društva, javni zavodi in prostovoljci, ki so ustvarili nepozabno doživetje, pisano na kožo vsem generacijam. In ne le nastopajoči, tudi obiskovalci so se ta dan po Laškem sprehajali v retro oblačilih. Najmlajši so tako spoznavali svet in način življenja, ki jim ni znan, starejši pa so obujali spomine na čas, ki so ga doživeli tudi sami.

GuštFest pa je namenjen predvsem lačnim. Ti so lahko preizkusili vrhunsko ulično hrano (angleško street food), za katero so poskrbeli JRE chefi (mladi gostinci) in aktualni masterchef Luka Pangos. Luka, ki bo postal Laščan, se je domačinom predstavil s svojo kulinariko in jih navdušil: pripravil je kroket iz telečjega priželjca s pirejem gomoljne zelene in telečjo omako. »Za prste obliznit,« je jed komentirala domačinka, ki je nato preizkusila še jedi treh priznanih chefov.

Marko Pavčnik, chef z Michelinovo zvezdico, je razvajal z lokalnimi sestavinami. FOTO: Mojca Marot

Najprej Marka Pavčnika, domačina, ki ima restavracijo Pavus na gradu Tabor in se od letos ponaša z Michelinovo zvezdico. Marko je znan po tem, da pri pripravi jedi vedno uporabi lokalne sestavine, in tudi tokrat ni razočaral. Pripravil je klobaso s pregreto smetano in pivom, ki jo je postregel z drožasto pogačo, kimči korenjem, čebulo, gorčico, slivami in zelišči.

Sabina in Grega Repovž iz gostilne Repovž v Šentjanžu, ki se hvali s 300-letno tradicijo, sta tokrat postregla goveji roastbeef z okisano zelenjavo in arašidi. Tomaž Bratovž iz restavracije JB v Ljubljani, kjer s sestro Nino nadaljujeta bogato družinsko kulinarično dediščino, pa je pripravil rdečo polento s slanino, modri sir in volovsko srce.

Predsednik Turističnega društva Laško Boštjan Vrščaj z ženo Katarino FOTO: Boris Vrabec

Godba na pihala Laško je z mažoretkami, ki so bile tudi retro, odprla GuštFest. FOTO: Mojca Marot

Toplice so se lahko pohvalile, da je pri njih zasvetila prva žarnica pri nas.

Sprehod skozi zgodovino

Tisti, ki so bili kljub temu še vedno lačni, so se lahko odločili za klasični guštni krožnik, na katerem je bilo nekaj čevapčičev, ocvrto bedro in več prilog, pripravili pa so ga prav tako znani gostinci Miran Ojsteršek, Branko Podmenik in Simon Janžekovič. Gneča je bila pri vseh chefih velika, mnogih pa na dogodek ni vlekla le lakota, ampak tudi radovednost. Lahko bi rekli, da se je celo Laško vrnilo 170 let v preteklost, ko se je tam začel zdraviliški turizem.

V laški knjižnici je obiskovalce v temi in tišini pričakal menih (direktor knjižnice Matej Jazbinšek). FOTO: Mojca Marot

Perice so nekoč izkoristile toplo termalno vodo zdravilišča za pranje perila. FOTO: Mojca Marot

Toplice, kot so imenovali zdravilišče, so se lahko pohvalile tudi s tem, da je pri njih, po zaslugi posebnega vodnega kolesa, zasvetila prva žarnica pri nas. O tem namreč pričajo reklame iz takratnih dunajskih časopisov. Sicer pa so se obiskovalci, tudi najmlajši, lahko sprehodili skozi zgodovino zdravilišča, spoznali perice, ki so prvo toplo termalno vodo izkoristile v svoj prid in v njej prale perilo – na roke, seveda. Videli so lahko, kako so perilo ožemali, ga likali, štirkali pa včasih tudi kaj zašili. Spoznali so tudi enega od prvih lastnikov zdravilišča, Gunkla, ki je privabil dunajske goste, s katerimi je okušal posebno termalno pivo, ki ga je prvi predstavil tržišču.

Najmlajši so uživali v raznih igrah, plesih in lutkovnih predstavah. FOTO: Mojca Marot

Takole so nekoč v toplicah likali perilo. FOTO: Mojca Marot

Na festivalu ni šlo brez odlične glasbe, najmlajši so uživali v igrah in lutkovnih predstavah, dame so kofetkale v guštni kavarnici, nekateri pa so odposlali razglednice. Zelo živahno je bilo v stari šoli, kjer je pouk vodila stroga učiteljica s palico v roki, spet drugi so si ogledovali stojnice z raznovrstno ponudbo domačinov, ki so dokazali, da so v Laškem tako rekoč samooskrbni, saj imajo vse, od zelenjave do dobre kapljice, žganja, medu, suhomesnih izdelkov in drugih dobrot. Obiskovalcem pa so bili na voljo vsi, tudi najbolj skriti kotički mesta.

Učenci OŠ Primoža Trubarja Laško so imeli pouk v stari šoli, polni nostalgije. FOTO: Mojca Marot

170 let že imajo turizem v Laškem.