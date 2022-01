V karanteno za sedem dni

Število dnevno potrjenih okužb se je drugič ta teden povzpelo nad 4000: v četrtek so ob opravljenih 11.016 PCR-testih potrdili 4069 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je bil 36,7-odstoten. Pred tem je bilo nazadnje več kot 4000 okužb na posamezen dan zabeleženih sredi novembra lani.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 28.607 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 2667, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1348. V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 547 ljudi, najmlajši bolnik ima 22 let, na intenzivni negi je 155 ljudi, najmlajši ima 21 let. Devet ljudi je boj z boleznijo izgubilo.

Konec izolacije brez testa

Vlada je na četrtkovi dopisni seji razširila nabor izjem od karantene na domu. Po visoko tveganem stiku v karanteno ne bo treba tistim, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom, osebam, ki so prebolele covid-19 in to dokazujejo s pozitivnim PCR-testom, od katerega je minilo najmanj deset in največ 45 dni, in z vsemi odmerki cepljenim prebolevnikom. Odlok bo začel veljati v ponedeljek. Poleg tega bo v skladu s priporočili epidemiologov karantena od ponedeljka skrajšana z desetih na sedem dni. Okoli 96 odstotkov okuženih namreč zboli v okviru sedmih dni, zato so kot smiselno ocenili prekinitev po enem tednu, a seveda s priporočilom, da smo še naprej pozorni na svoje stanje.

Karantena se bo končala brez testiranja, da ne bi še dodatno obremenili sistema, je dejala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager. Največ okužb se zgodi v družini oziroma skupnem gospodinjstvu, sledijo tiste na zasebnih druženjih in delovnih mestih, pravi Čakš Jagrova in poudarja, da veliko anketiranih okuženih ne navede nikogar kot visokorizični kontakt z okuženo osebo oziroma da je ogromen delež tistih, ki tega ne želijo povedati. Za dva izbruha okužb so poskrbela silvestrovanja v tujini: v prvem je bilo od 559 udeležencev do četrtka zvečer pozitivnih 152 ljudi, v drugem, kjer je bilo 373 udeležencev, pa je pozitivnih 48 oseb.

Različica omikron se širi z bliskovito hitrostjo (in učinkovito izpodriva delto), k sreči pa naj bi bil potek bolezni blažji. Na ljubljanski infekcijski kliniki bodo zaradi neučinkovitosti proti različici omikron začasno prekinili uporabo regenerona, saj to zdravilo v primeru okužbe z omikronom ni učinkovito, prilagojeno je bilo za zdravljenje prejšnjih različic. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je zdravilo doslej prejelo več kot 500 bolnikov, zdravljenje pa ocenjujejo kot zelo uspešno.