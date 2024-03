V javnem sektorju regres tri mesece prej: na račun bo kapnilo 1253,90 evra

V skladu z dogovorom, ki so ga vlada in sindikati sklenili konec lanskega leta, je danes zadnji dan, ko mora biti zaposlenim v javnem sektorju izplačan letošnji regres za letni dopust. Omenjeni dogovor je namreč predvidel zgodnejše izplačilo, in sicer že s februarsko plačo, in ne šele junija z majsko, kot običajno. Regres letos znaša 1253,90 evra.

Zaposleni v nekaterih delih javnega sektorja so regres dobili že izplačan, medtem ko ga bo del, tudi zaposleni na ministrstvih, dobil z današnjim izplačilom februarskih plač.

Zakon sicer predvideva izplačilo regresa najpozneje do 1. julija. Omenjeni dogovor med vlado in sindikati iz konca lanskega leta pa je njegovo izplačilo predvidel tri mesece prej ob izplačilu plače za februar, vendar najkasneje do 14. marca.

Vsi v javnem sektorju plač ne dobijo izplačanih na isti dan

Od leta 2021 velja, da se plače v javnem sektorju izplačajo najpozneje deseti dan v mesecu. Izjema so proračunski uporabniki, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFeRAC, kjer plače dobijo najpozneje deseti delovni dan v mesecu.

V skladu z zakonom o delovnih razmerjih, po katerem je delodajalec dolžan delavcu s pravico do letnega dopusta izplačati regres najmanj v višini minimalne plače, ta za letos znaša 1253,90 evra, torej toliko kot minimalna plača.

Sindikati in vlada so v preteklosti sicer sklenili tudi drugačne dogovore. In tudi letos so sindikati vladi pred mesecem dni posredovali predlog za določitev višjega regresa.

Na vladni strani so jim pojasnili, da je regres načrtovan v minimalnem znesku. Finančni minister Klemen Boštjančič pa je ob tem dejal, da ne zavračajo možnosti, da še pride do kakšne spremembe, predvsem za tiste z najnižjimi plačami, a da to na vladni strani povezujejo s siceršnjimi pogajanji o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, ki potekajo.