V Sloveniji je že nekaj sončnih elektrarn, vendar je zasavska doslej največja skupnostna. Hrastnik bo kot prva slovenska občina svojim občanom in občankam ponudil možnost, da se vključijo v energetsko zadrugo ter proizvajajo in se oskrbujejo z električno energijo s pomočjo sonca. Zeleno luč za ustanovitev so podali tudi občinski svetniki. Občina Hrastnik se vse bolj usmerja od rjavega k zelenemu in trajnostnemu in še v tem mesecu bo ustanovljena Energetska zadruga Zeleni hrast. Pri tem sodelujejo s Sončno zadrugo in Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Zadruga bo tako pomemben člen pri spod...