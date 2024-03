V Fidesu zanikajo, da so privolili v dvige plač v prihodnjem letu

V zdravniškem sindikatu Fides so zanikali besede premierja Roberta Goloba, ki je v četrtek dejal, da Fides sprejema možnost, da se dvigi plač uveljavijo s 1. januarjem 2025. V sindikatu razumejo željo vlade glede finančne nevtralnosti v letu 2024, a poudarjajo, da se na stavkovnih pogajanjih, kjer premier ni prisoten, o tem še niso pogovarjali.

»To vam lahko potrdijo tudi člani vladne pogajalske skupine,« so poudarili v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides.

Damjan Polh je sicer v izjavi po torkovih pogajanjih z vlado povedal, da razumejo »finančno nevtralnost za leto 2024«, vendar bi morale biti zaveze, ki bi jih določili z dogovorom, izvršljive s 1. januarjem 2025. Spomnil je, da naj bi vlada na centralnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja predlagala večletno obdobje uveljavitve plačne reforme in odpravljanja plačnih nesorazmerij.

Cilj mediacije

V Fidesu so danes pojasnili, da trdno stojijo za stališčem, da je cilj mediacije najti skupni jezik glede razumevanja vsebin podpisanih sporazumov. Te vsebine so po njihovem mnenju tiste, ki bodo determinirale prihodnost slovenskega javnega zdravstvenega sistema. »Ko bomo vsi zasledovali vsebinsko iste in v podpisanih sporazumih dogovorjene vsebine, lahko v kontekstu vseh vsebin sporazuma stečejo tudi pogajanja o dinamiki finančnih posledic,« so poudarili.

Prejudiciranje ene ali druge strani in predpogojevanje nista dobra popotnica za začetek mediacije, so opozorili. »V to moramo vstopiti z iskrenimi nameni in mislijo na rešitev prihodnosti slovenskega zdravstva in se maksimalno potruditi, da naredimo javno zdravstvo konkurenčno v pogojih in plačilu. Zamaknjene časovnice že kažejo nepopravljive posledice v javnem zdravstvenem sistemu, ki s prehodom na evropski delovni čas kaže izjemno krhkost kadrovsko podhranjenega javnega zdravstva,« so še sporočili iz zdravniškega sindikata Fides.

Deveti teden stavke

Predsednik vlade Robert Golob je v četrtek v pogovoru za Odmeve na TV Slovenija in 24ur zvečer na POP TV ponovil, da je reševanje zahtev stavkajočih poklicnih skupin možno le v okviru pogajanj s celotnim javnim sektorjem. Dejal je, da tudi zdravniški sindikat Fides sprejema možnost, da se višje plače uveljavijo s 1. januarjem 2025.

Fides, ki je v ponedeljek vstopil v deveti teden stavke, zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.