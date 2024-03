Bralec: Zaradi stavke zdravnikov bom mogoče celo ob službo

Na naše uredništvo se je obrnil bralec z zgodbo invalida, ki se je zaradi stavke zdravnikov znašel v hudih težavah. Igor iz Lenarta je invalid, zdaj pa zaradi stavke zdravnikov ne more podaljšati vozniškega dovoljenja.

»Mnogi invalidi so že ostali brez vozniškega dovoljenja. Ko bom brez njega ostal tudi sam, bom zelo verjetno neopravičeno izostal od dela. Mogoče bom izgubil celo službo,« je zapisal.

Po mnenju našega bralca, je to »izživljanje zdravnikov nad nemočnimi ljudmi. To je neupravičena diskriminacija«.

Igorjevo vozniško dovoljenje poteče aprila, vendar zaradi stavke zdravnikov ne more dobiti nujnega zdravniškega potrdila za podaljšanje. Ambulanta za voznike invalide v Soči v Ljubljani, edina ustanova v Sloveniji, ki izdaja tovrstna potrdila, mu je sporočila, da zaradi stavke ni upravičen do pregleda.

Kaj naj stori?

Igor ne ve, kaj storiti, nam sporoča bralec. »Razmišlja o gladovni stavki pred Sočo ali protestu pred Fidesom ali vlado. Njegova zgodba je pretresljiv primer nepravičnosti in diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi v Sloveniji,« še dodaja.

O tej problematiki smo đže poročali, k ukrepanju je odgovorne že pozval tudi Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Kot so zapisali, zaradi nedostopnega javnega potniškega prometa veliko invalidov uporablja svoje lastno vozilo, da so lahko kos vsakodnevnim migracijam in lahko zadovoljijo potrebe po mobilnosti. Več o tem preberite tukaj.

Potem se je odzvalo Ministrstvo za zdravje. To je prepričano, da je opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja invalidov storitev, ki je kljub zdravniški stavki nikakor ni upravičeno omejevati.

V sindikatu Fides so ob tem izrazili nestrinjanje s takim stališčem ministrstva za zdravje. Kot so sporočili, je to stališče ministrstva pravno zmotno, enako velja za stališče glede izdajanja bolniških listov. Več o tem preberite tukaj.