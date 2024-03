Posnetek iz Golobovega kabineta: Fides je končno spoznal, da lahko naredimo brez njega (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je v odzivu na napoved ponovnega začetka izvajanja zdravniških pregledov na URI Soča za vse voznike s posebnimi potrebami ocenil, da je Fides končno spoznal, da lahko vlada nekatere aktivnosti izpelje tudi brez njega, in se odločil, da bo sodeloval pri iskanju rešitev za težave najšibkejših.

Ministrstvo za zdravje se je sicer v zadnjih dneh po njegovih besedah »izjemno aktivno« vključilo v reševanje te problematike, je Golob poudaril v posnetku, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika vlade.

Na ministrstvu so tako v zadnjih dneh opravili več pogovorov z različnimi deležniki, da bi našli rešitev za nastalo situacijo. V stiku so bili tudi z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom (URI) Soča, saj so želeli, da čim prej nadaljujejo opravljanje pregledov, so besede ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel povzeli v premierjevem kabinetu.

»Našli smo zunanjega izvajalca, ki je bil pripravljen sprejeti izvajanje teh pregledov, v kolikor osebje URI Soča tega ne bi želelo narediti,« je pojasnil Golob.

Stavkajoči zdravniki v URI Soča bodo začeli izvajati preglede za vozniška dovoljenja za invalide

Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so danes sporočili, da so odločili, da bodo zdravniki na URI Soča kljub stavki začeli opravljati zdravniške preglede za potrebe vseh voznikov s posebnimi potrebami. Za to so se odločili kljub temu, da inšpektorata na zavodu nista ugotovila nepravilnosti. Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej, so poudarili.

Doslej namreč med zdravniško stavko v ambulanti niso opravljali pregledov za voznike, stare med 18 in 65 let.

Od prihodnjega ponedeljka bodo na inštitutu tako delovale tri ambulante za voznike s posebnimi potrebami, ob obstoječih dveh še ena dodatna.