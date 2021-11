V bolnišnicah zasedene vse postelje, znano, kdaj bo v bolnišnicah vrhunec (V ŽIVO)

Po podatkih sledilnika covida 19 so v državi zasedene že skoraj vse bolniške postelje v enotah intenzivne nege in vse navadne postelje. Število potrjenih okužb ne upada: v ponedeljek so potrdili 3344 okužb, delež pozitivnih testov pa je znašal 44-odstotkov.

Ob 13. 28 uri se je začela novinarska konferenca o aktualnih razmerah, na kateri sodelujejo državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec in državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, ki pojasnjujejo nove ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, ki so stopili v veljavo v ponedeljek.

Novinarsko konferenco spremljajte z nami:

Sekretar Vindišar je uvodoma dejal, da so bolnišnice na robu zmogljivosti. V zadnjem tednu je bilo v bolnišnice dnevno sprejetih v povprečju 100 pacientov, 12 ljudi je v povprečju umrlo na dan. Število pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo se povečuje. Danes je takšnih že 681, od tega 193 na oddelkih intenzivne terapije.

Vindišar je po projekcijah ocenil, da bodo bolnišnice vrh zasedenosti intenzivnih postelj v tem valu epidemije dosegle predvidoma 24. novembra, ko bo zasedenih nad 250 postelj.

Ob teh številkah vlada v bolnišnicah alarmantno stanje. Vindišar je pojasnil, da zaradi preobremenjenosti kadra odpovedane številne operacije, kar je po njegovem mnenju nesprejemljivo. Kader še iščejo. Trenutno pripravljajo seznam kadrov za razporeditev na covid oddelke.