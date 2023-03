Utrip domoznanstva z ljudskimi pevkami

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec vsak mesec poteka tako imenovani Utrip domoznanstva, kjer spregovorijo o raznih zgodovinskih tematikah, jubilejih društev in drugih zanimivih zgodovinskih dogodkih iz Spodnje Savinjske doline.

Ob tem postavijo tudi razstavo, ki je obiskovalcem knjižnice na ogled več dni. Marčevski utrip je bil tokrat namenjen 25-letnici delovanja Ljudskih pevk s Ponikve pri Žalcu, z njim pa so zaznamovali tudi prvi pomladni mesec marec, ki se klanja predvsem ženskam.

Petje, kuhanje in druženje

Ljudske pevke s Ponikve s petjem ohranjajo bogato ljudsko dediščino, obujajo spomine na življenje preteklih rodov in skrbijo za veselo druženje vseh generacij. Prizadevajo si tudi za ohranjanje ljudskih običajev, ki so zaznamovali zgodovino Spodnje Savinjske doline. V 25 letih delovanja so izdale tri publikacije, in sicer Prekrasna Ponikva (2008), V krogu življenja (2013), Skupaj zbrani (2018), ter dve zgoščenki s svojimi pesmimi. Nekaj teh so zapele tudi na nedavnem večeru.

Del razstave, ki so jo pripravili ob jubileju.

Njihove vaje so vedno zanimive, včasih se na njih razvije pravi debatni krožek, pa tudi kulinarično doživetje, saj so vse dobre gospodinje. Vsaka pesem nosi v sebi sporočilo in spomin na različne običaje oziroma življenje v preteklosti. To je bil tudi razlog, da so pripravile projekt V pesmi in besedi, v katerega so vključile najmlajše; rade tako sodelujejo z vrtcem in šolo ter različnimi društvi.

Kot sta med pogovorom s knjižničarkama Karmen Kreže in Tanjo Pilih povedali predstavnici skupine Tatjana Jezernik in Darja Jezernik, delujejo od leta 1998. Najprej so ustvarjale samostojno, pozneje v sklopu društva kmečkih žena, zdaj pa pod Turističnim društvom Ponikva.