Urška Klakočar Zupančič očitke zavrača, nazaj udarila Jelka Godec: »Gre za čisti fašizem in diktaturo« (VIDEO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob opozorilih opozicije o obravnavi predlogov posvetovalnih referendumov na odboru DZ zavrača očitke o umiranju pravne države v DZ. Ta bi umrla, če bi sama posegala v odločitve matičnega odbora, je dejala za STA. Poslovnik razlaga predsedujoči, umik točke z dnevnega reda pa je v rokah predlagatelja, pravi. Dogajanje na današnji izredni seji DZ so zaznamovali proceduralni zapleti.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

Vodja poslancev SDS Jelka Godec je danes ocenila tudi, da je v DZ umrla pravna država. In še: »Danes lahko rečemo, da v DZ ni več demokratičnega odločanja in smo prišli čez tisti rob, ko smo v diktaturi. Lahko rečem: Ne gre za levosredinsko politiko. Gre za čisti fašizem in diktaturo.«

Predsednica DZ vse očitke zavrača

Predsednica DZ vse očitke na račun DZ zavrača. »Pavšalno sklicevanje na to, da je umrla pravna država zato, ker pač nekomu politično nekaj ne ustreza, je neprimerno,« je za STA ocenila prva med poslanci.

Svoboda: Danes se dogaja politizacija poslovnika DZ Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v izjavi za medije današnje dogajanje v DZ glede referendumskih predlogov koalicije pospremil z besedami, da se dogaja politizacija poslovnika DZ. Opoziciji očita, da se boji tega, da ljudje pri urejanju družbenih vprašanj povedo, česa si želijo.

Poudarila je, da si predsednik DZ ne sme drzniti posegati v odločitve matičnega delovnega telesa. Po njenih besedah bi sicer veljalo pogledati tudi, kakšna je bila glede tega praksa v preteklih sklicih DZ, morda tudi v minulem. »Dejstvo pa je, da na matičnih delovnih telesih poslovnik razlaga predsedujoči, kot predsednica državnega zbora nimam pristojnosti posegati v razlago predsedujočega. Če je do tega prišlo, sta očitno predsedujoča na sejo matičnega delovnega telesa tako razlagala poslovnik,« je poudarila.

Jelka Godec. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Tudi umik točke z dnevnega reda seje DZ po besedah Klakočar Zupančičeve ni v njenih rokah. Predlagatelja lahko vpraša le, ali predlaga umik oz. preložitev točke. Kot je spomnila, lahko namreč skladno s poslovnikom DZ umik točke z dnevnega reda pride v poštev zgolj, če se s tem strinja predlagatelj, torej poslanska skupina, ki je uvrstitev na dnevni red predlagala.