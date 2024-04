V DZ burno dogajanje, SDS: Umrla je pravna država

V SDS so kritični do ravnanja koalicije in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki opoziciji omejujeta vzvode, ki jih ima na voljo, sta danes ocenila prvak SDS Janez Janša in vodja poslancev SDS Jelka Godec. Slednja je ocenila, da je v DZ umrla pravna država, Janša pa, da se v DZ posnemajo prakse ljubljanskega mestnega sveta.

Dogajanje v DZ je danes v znamenju proceduralnih zapletov. V SDS in NSi so namreč izrazili nestrinjanje z razliko v postopkih, po katerih sta bila na matičnih odborih obravnavana predloga za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi in uporabi konoplje v medicinske namene ter za posvetovalni referendum glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pri prvem je koalicija na odboru z dopolnili bistveno spremenila predlagano referendumsko vprašanje, pri drugem pa predsednica odbora dopolnil ni dovolila.

SDS in NSi želeli doseči umik glasovanja o predlogih

Zato sta stranki želeli s postopkovnimi predlogi doseči umik ali preložitev glasovanja o predlogih. Seja je bila zato večkrat prekinjena, tudi zaradi nesklepčnosti. Ob 14. uri so vendarle potrdili dnevni red izredne seje DZ, vendar so se proceduralni zapleti nadaljevali. V SDS so napovedali, da bodo 4. in 6. točko dnevnega reda današnje izredne seje DZ, ki obravnava omenjena predloga referendumov, obstruirali. Obstrukcijo 6. točke, pod katero bodo obravnavali predlog referenduma o konoplji, so napovedali tudi v NSi.

»Nemi, gluhi in slepi valjar tepta pravno državo v DZ že nekaj časa,« je ob tem dejala vodja poslanske skupine SDS Godec in dodala, da želi Svoboda »tudi s kršitvami poslovnika« svoje referendumske postopke spraviti na en referendumski dan, to je skupaj z evropskimi volitvami.

Kršenje pravilnika?

Po Janševih besedah so v SDS predlagali, da bi na volilni dan izpeljali tudi referendum o 2. bloku krške nuklearke, pa so jih v koaliciji prepričali, da tako pomembno odločanje zasluži svoj referendumski dan.

»Malo poniglavo je, da najprej nekoga prepričaš, da nimamo referenduma o nečem, o čemer obstaja velika politična enotnost, hkrati z volitvami, potem pa sam predlagaš take referendume, za katere misliš, da bodo povečali udeležbo na volitvah in koristili tudi pri zbiranju glasov za kandidate za Evropski parlament za vladne stranke,« je dejal Janša.

Dodal je še, da bo referendum o zakonu o pomoči pri končanju življenja zavajanje volivcev, saj tega z zakonom ni mogoče urediti, ker bi bilo v nasprotju z ustavo, v kateri piše, da je človekovo življenje nedotakljivo.

Godčeva je dodala, da so že prej opozarjali na kršenje poslovnika in da »do tega prihaja zlasti, ko gre za predloge SDS«, na enem od odborov so celo omejili razpravo o njihovem predlogu.

»Ko sklicujemo nujne seje odborov, predsedniki ne želijo povabiti k razpravi tistih, ki jih mi želimo, ampak sami odločijo o povabljenih,« je še naštela Godčeva.

DZ po Janševem mnenju posnema razprave v ljubljanskem mestnem svetu, kjer da župan Zoran Janković s koalicijsko večino omejuje razpravo. »Očitno so redna srečanja med premierjem in Jankovićem pripeljala do vse več posnemanj,« je ocenil.

Godčeva in Janša sta opozorila tudi na predlog državnega sveta o parlamentarni preiskavi o poslovanju podjetij Gen-I in Star solar in financiranju Gibanja Svoboda.

»DZ mora po poslovniku brez glasovanja ustanoviti preiskavo,« je opozorila Godčeva, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa točke ni dala na sejo, čeprav bi jo po rokih že morala. Janša v tem vidi »eklatantno opustitev dolžnega ravnanja« po kazenski zakonodaji. A ker je v tem primeru prizadet DZ, morajo oni odločiti, kako bodo ukrepali, je dejal.

»Sprašujemo, koliko ima dejanje koalicije legitimnost, ker gre za eklatantno kršenje pravil,« je še pristavil Janša.