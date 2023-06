Uroš Urbanija udaril po ministrici: takšna je njegova resnica

»Vodstvo RTV Slovenija ostro protestira proti nedopustnim pritiskom in vmešavanju ministrice za kulturo Aste Vrečko v operativno vodenje javnega zavoda. Ministrica, ki očitno ne razume osnovnih demokratičnih načel, ne bi smela biti nikoli ministrica v demokratični vladi države EU.« Tako pravi v. d. direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija, potem ko se je razvedelo, da je bila izredna odpoved vročena Zemiri A. Pečovnik, urednici uredništva oddaj o kulturi. Prav zaradi nje se je oglasila ministrica za kulturo in zapisala, da Urbanija izvaja še za zadnje »kadrovske čistke na RTV ter odpušča vse glasove, ki so se zoperstavili njemu in v. d. generalnega direktorja«.

Urbanija pravi, da je resnica drugačna: »Morda ministrica res svojim zaposlenim tolerira, da goljufajo pri vpisih v sistem z delovnimi urami, da izigravajo sistem bolniških odsotnosti, da hodijo na 10-dnevna službena potovanja, za katere nimajo njenega dovoljenja oziroma imajo celo jasno prepoved za takšno službeno pot. Vse to lahko morda tolerira ministrica, ne moremo pa tolerirati v vodstvu RTV Slovenija. Če bi bilo to sprejemljivo, potem nam bi brez težav kdorkoli lahko očital nevestno delo v službi. In prav bi imel.«

Dodal je še, da je v. d. direktorja zaradi očitne goljufije z bolniško podal kazensko prijavo na policijo in da je zaposlena »konec meseca maja želela vpis vseh ur v sistem v času neupravičene odsotnosti, za vsak dan po 10 ur. Poleg tega je želela vpisati enako število ur še za soboto in nedeljo. S tem bi delodajalca spravila tudi v kazensko odgovornost, saj bi ji bila evidentno kršena tudi delovnopravna zakonodaja.«

»Predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici praktično ne odgovarja na naše dopise, sam izredni odpovedi tudi ni nasprotoval. Še več. Predsednika smo prosili, da v kolikor meni, da na RTV delavci lahko naklepno huje kršijo delovne obveznosti in si neupravičeno pišejo delovne ure, hodijo neupravičeno na službene poti v tujino tako, kot to ustreza vsakemu posamezniku, naj nas o tem obvesti, da sporočimo vsem zaposlenim, kaj smejo in česa ne smejo,« je zaključil Urbanija.