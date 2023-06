Na RTV Slovenija vre: urednici dali nogo, še enemu voditelju grozi odpoved?!

»Nedopustno in nedostojno je, da direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija, pred imenovanjem novega vodstva izvaja še zadnje kadrovske čistke na RTV ter odpušča vse glasove, ki so se zoperstavili njemu in v.d. generalnega direktorja ter opozarjali na slabe razmere v hiši. S tem se povzroča nadaljnja škoda RTVS. Če je bil kje kakšen kanček dvoma o tem, kakšen je bil politični plan tega vodstva RTVS, potem je s temi dejanji brez dvoma odpravljen.« To so besede ministrice za kulturo Aste Vrečko, potem ko se je razvedelo, da je Urbanija, nekoč direktor urada za komuniciranje v času vlade Janeza Janše, odpustil Zemiro A. Pečovnik, urednico uredništva oddaj o kulturi.

Na to so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec in razkrili, da je Pečovnikova »pred tem dobila ustni opomin, ker je 'dovolila', da je po koncu kulturne proslave ob Prešernovem dnevu na oder stopila Svetlana Makarovič in recitirala eno izmed svojih pesmi. Odpoved je dobila, ker razume pojem uredniške avtonomije. Ker razume pravico javnosti do obveščenosti. Ker svoje delo opravlja strokovno.«

Dodali so še, da naj bi odpoved delovnega razmerja grozila tudi Saši Krajncu, voditelju Dnevnika: »Vodstvo se bo poslovilo. A z zadnjimi močmi poskuša kaznovati tiste, ki so spregovorili in ohranili pokončno držo. Med njimi je tudi Saša Krajnc. Grožnja z izgubo službe je ena izmed hujših možnih oblik pritiska vodstva nad zaposlenimi. Gre za maščevanje. Gre za kaznovanje strokovnosti in neodvisnosti.«

Na RTV Slovenija smo naslovili vprašanja glede odpuščanj, prosili smo tudi za komentar na zapise nekaterih, da gre za maščevanje. Ko jih prejmemo, jih bomo objavili.