Nekdanji dopisnik RTV bo kandidiral za evroposlanca

Nekdanji dolgoletni dopisnik Radiotelevizije Slovenija in publicist Uroš Lipušček je napovedal kandidaturo na volitvah v Evropski parlament, ki bodo junija. Kot je v soboto zapisal na družbenem omrežju Facebook, se je za to odločil, ker ni zadovoljen s pasivno vlogo slovenskih evroposlancev in ker so na obzorju temeljite reforme EU.

»Gre za usodno vprašanje, ali bo EU ostala zveza suverenih držav, ki jih združujejo skupni cilji, predvsem demokracija, zavzemanje za človekove pravice, trajnostni razvoj in prizadevanja za mir v svetu,« je ob najavi kandidature poudaril Lipušček. Dodal je, da se EU žal spreminja v vse bolj avtoritarno tvorbo, v kateri dobiva ob podpori najmočnejših držav članic vse bolj odločilno vlogo evropska birokracija, ki jo uteleša neizvoljena evropska komisija, ki si prilašča pristojnosti suverenih držav članic.

»Tega državljani EU ne smemo dopustiti,« je prepričan Lipušček. Zato se je na podlagi dolgoletnih izkušenj, ki si jih je nabral med bivanjem v tujini, odločil kandidirati na evropskih volitvah, je pojasnil.

V zapisu na Facebooku ni razkril, na kateri listi bo kandidiral. Časnik Večer je sicer nedavno poročal, da želi na volitvah nastopiti tudi skupina intelektualcev, zbranih okoli Lipuščka.