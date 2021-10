Uporabljate računalnik? Potem morate to prebrati, opozarja policija

Gorenjski kriminalisti so obravnavali prijavo podjetja o napadu na informacijski sistem z izsiljevalskim virusom z zahtevo po odkupnini. Virus zaklene računalnik, ali ukrade podatke tako, da jih zašifrira. Škodljiva koda se širi predvsem v priponkah elektronske pošte. Zato ne klikajte priponk v elektronski pošti neznanih pošiljateljev, opozarjajo.



Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, ljudem svetujejo, naj ne odpirajo elektronske pošte neznanih pošiljateljev ali priponk, ki jih niso pričakovali in za katere ne vedo, zakaj so jih dobili. Ravno tako naj ne omogočajo oddaljenih dostopov do svojih računalnikov naključnim »serviserjem«.



Ljudem še svetujejo, naj si preventivno naredijo tudi varnostno kopijo svojih dokumentov in jo redno posodabljajo. Tarče takih izsiljevanj so lahko tako podjetja kot posamezniki, so še dodali.

