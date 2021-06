Tik ob gasilskem domu v Dornavi pri Ptuju živita upokojena računovodja in vzgojiteljica, 66-letni Zvonko in 68-letna Verena Mikša. Ko po hiši ni slišati otroškega živžava 14-letne vnukinje Teje in desetletnega Tima, otrok njune edinke Tanje, profesorice slovenskega in nemškega jezika, svoj prosti čas namenjata prav posebnim rožam. »Že moja mama je izdelovala rože iz krep papirja, in ko sva se upokojila, je bilo treba nekaj početi. Zdaj ne mine dan, da ne bi izdelala vsaj enega cveta,« razlaga Zvonko, medtem ko v rokah drži dva čudovita modro-belo-zelena šopka. Aranžma z modernim p...