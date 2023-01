Umrla je najstarejša Štajerka

Najstarejša Mariborčanka in Štajerka in ena najstarejši Slovenk Marija Arih je 3. januarja praznovala 108. rojstni dan v Domu sv. Lenarta v Lenartu v Slovenskih goricah, kjer je jesen svojega življenja preživljala od leta 2015. Kljub letom je v največji meri tako rekoč do konca srbela zase; še nekaj dni pred smrtjo, ob božiču, je bila bistveno bolj zdrava, nato se ji je stanje poslabšalo. Svojci in prijatelji so se od nje poslovili 13. januarja na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Skoraj do zadnjih dni se je Marija udeleževala svetih maš, ki jih za stanovalce doma vsak dan vodi upokojeni nadškof Franc Kramberger. Njen starejši sin Aleš, ki nam je potrdil smrt in žalost v družini, nam je podrobno predstavil svojo mamo, na katero so bili vsi trije otroci, šest vnukov in pet pravnukov nadvse ponosni.

Marija se je rodila v družini Štumbergerjevih v Prepoljah na Dravskem polju sredi viharja prve svetovne vojne kot najstarejša od enajstih otrok, zdaj je živa le še dobro desetletje mlajša sestra Cvetka. Pri šestnajstih je odšla od doma, delala v Hočah in se ustalila v Mariboru kot delavka v Hutterjevih tekstilnih tovarnah. Pri delu v Jugoslovanski strokovni zvezi je spoznala kasnejšega moža Andreja Ariha, ki se je kot mladenič iz okolice Gozda - Martuljka na Gorenjskem priselil v štajersko prestolnico. Leta 1939 sta si obljubila zvestobo, februarja 1941 je Marija povila hčer Miro. Med okupacijo Maribora sta se jima rodila še sinova Aleš in Ciril.