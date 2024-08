Umrl je Iztok Aberšek

Prek facebooka so sporočili, da se je poslovil slovenski filmski režiser Iztok Don Aberšek. Najnovejša projekta, pri katerih je sodeloval, sta Piran Underground (2021) in Ali En ~ Who Is The Real Kekec (1999).

»Danes, 15. avgusta, se je poslovil režiser Iztok Don Aberšek. Film življenja se je iztekel, prizori in podobe pa ostajajo…..Film življenja se je iztekel, prizori in podobe pa ostajajo ...,« se je z besedami od pokojnega poslovila Andreja Medvedič, poznana kot lastnica in direktorica Welness kluba Sense, podjetnica in udeleženka šova Vražje dame.

Iztok Aberšek. FOTO: Pivk Mavric, Delo

Pod objavo so mnogi izrekli svoje sožalje.

Iztok Don Aberšek je bil tudi direktor oglaševalske agencije in je znan po sloganu »Nemogoče je mogoče«, so zapisali poznavalci na omrežju X.