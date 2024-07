Umrl je častni konzul Sejšelov v Sloveniji

Umrl je prvi predsednik Slovenskega konzularnega zbora in častni konzul Sejšelov v Sloveniji Marko Smole, je na spletni strani objavil Slovenski konzularni zbor.

Nekarierni diplomaciji se je Marko Smole tudi znanstveno posvetil, saj je napisal doktorsko disertacijo o častnih konzulih ter razvoju ekonomske diplomacije. Bil je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov v različnih časopisih in monografijah, še piše na spletni strani Slovenskega konzularnega zbora

Smole je bil od leta 1996 častni konzul Sejšelov v Sloveniji, leta 2008 pa so ga izvolili za prvega predsednika Slovenskega konzularnega zbora. To funkcijo je opravljal dva mandata. Leta 2004 je postal soustanovitelj, podpredsednik in zakladnik Evropske konzularne federacije. Leta 2009 je bil izvoljen za regionalnega direktorja Svetovne konzularne federacije in člana ekonomskega komiteja.

»Od svojega imenovanja decembra 1995 je Sejšelom služil predano in z neomajno zavzetostjo,« pa piše na spletni strani sejšelskega zunanjega ministrstva, ki je ob tem izrazilo sožalje.