Uf, ste slišali, kaj je Golob rekel o Janševem prijatelju, ki je dober Putinov kolega?

Slovenski premier Robert Golob je ob prihodu na zadnji dan vrha zveze Nato v Washingtonu pohvalil vitalnost ameriškega predsednika Joeja Bidna. Ta se sicer v ZDA sooča z vse glasnejšimi pozivi k odstopu od predsedniške kandidature na novembrskih volitvah.

»Jaz sem imel včeraj večkrat priložnost govoriti s predsednikom Bidnom. Predsednik Biden je bil celotno zasedanje z nami. Za razliko od nekaterih mlajših kolegov on ni zapustil zasedanja in je celotno zasedanje pazljivo poslušal in sodeloval v razpravi. Mislim, da to največ pove o njegovi vitalnosti in sposobnostih,« je o aktualnem ameriškem predsedniku povedal Golob.