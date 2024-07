Golob se je rokoval z Bidnom in zagotovil, da bo Slovenija prispevala svoj delež za obrambo Ukrajine (FOTO)

Premier Robert Golob je ob prihodu na vrh zveze Nato v Washingtonu zagotovil, da bo Slovenija prispevala svoj delež za obrambo Ukrajine, vendar pa o številkah oziroma zneskih ni mogel govoriti, ker še niso razdeljeni. Izrazil je tudi prepričanje, da bo na vrhu zavezništva dosežen premik naprej.

»Nobenega dvoma ni, da je Ukrajina na poti v Nato. Nenazadnje ta proces traja že več kot desetletje. Vprašanje ni ali, vprašanje je kdaj. Razumem, da trenutek še ni napočil, pa vendar - dajmo se pripravljati, kot da bo to mogoče že jutri,« je premier dejal v odgovor na novinarsko vprašanje o tem, koliko bo Slovenija prispevala za obrambo Ukrajine in ali podpira njen vstop v zvezo Nato.

Slovenija bo solidarno prispevala svoj delež

»Kar je pomembno, je to, da se v tem vmesnem obdobju vsi zavedamo svojih obveznosti, prispevamo h krepitvi svojega vojaškega proračuna, svoje obrambne sposobnosti in solidarno prispevamo za Ukrajino skupaj z ostalimi članicami. Številke še niso posebej razdeljene po državah. Mi bomo solidarno prispevali svoj delež,« je zagotovil Golob.

Današnji del vrha se bo končal zvečer v Beli hiši, kjer predsednik ZDA Joe Biden in prva dama Jill Biden prirejata večerjo za voditelje delegacij 31 drugih članic zveze Nato ter partnerskih držav iz indijsko-pacifiške regije - Japonske, Avstralije, Nove Zelandije in Južne Koreje, ki so dobili povabilo na vrh. Slovenijo na vrhu zavezništva ob Golobu zastopajo še obrambni minister Marjan Šarec, zunanja ministrica Tanja Fajon in stalni predstavnik pri zvezi Nato Andrej Benedejčič.