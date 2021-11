Učitelji zaskrbljeni: kako naj ravnajo, če bodo starši nasprotovali testiranju in maskam? (VIDEO)

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je po sredinem sestanku s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za zdravje stopil pred kamere. »Mi bi pričakovali, da bo v tem zelo odločilnem trenutku za obvladovanje epidemije na voljo 24 ur na dan, zato da bi odpravili očitne pomanjkljivosti odloka,« je dejal. Odsotnost je po njegovem mnenju nepremišljena oziroma neodgovorna.

Bojijo se nesporazumov in konfliktov

Stališče sindikata je, naj se samotestiranje pri otrocih do 5. razreda opravi v domačem okolju. V Svizu bi si želeli, da bi k umirjanju epidemije v Sloveniji prispeval tudi zadnji sprejeti odlok o ukrepih za preprečevanje okužb, a se žal bojijo, da bodo zaradi številnih nejasnosti in nedorečenosti ter iz tega izhajajočih zmede, različnih interpretacij, verjetnih nesporazumov in tudi potencialnih konfliktov med udeleženimi v vzgojno-izobraževalnem procesu pozitivni učinki odloka na področju vzgoje in izobraževanja bistveno manjši, kot bi lahko bili.

Kako naj učitelj ravna, če bodo starši zavračali samotestiranje in maske?

Sindikat zato pričakuje, da bo ministrica Simona Kustec pojasnila in odpravila nekatere »bistvene dileme, ki jih porajata odlok in okrožnica ministrstva«. Po njihovem mnenju ostajajo odprta številna vprašanja: Kako naj učiteljica oziroma učitelj ravnata v primerih, ko bodo starši, denimo, nasprotovali, da bi se njihov otrok samotestiral ali med poukom nosil masko? Kaj naj vodstva šol ali profesorji storijo, če bodo obvezno samotestiranje zavračali dijaki? Kakšne so pri tem morebitne pristojnosti ali dolžnosti zaposlenih? »Dejstvo je, da odlok o takih zelo verjetnih situacijah sploh ne govori, prav tako jih ne naslavlja niti okrožnica ministrstva za izobraževanje, znanost in šport!« še menijo v sindikatu.

Po sredinem sestanku so sicer z ministrstva sporočili, da so bili predlogi, ki so jih osnovnošolski ravnatelji podali glede samotestiranja učencev, slišani in da jih bodo preučili skupaj z zdravstveno stroko. Tudi ravnatelji so namreč opozorili na več težav z izvajanjem napovedanega obveznega samotestiranja v šolah, predvsem v prvi triadi.

Ravnatelji: Večine odgovorov nismo dobili

V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije so po današnjem sestanku izrazili podporo samotestiranju učencev od 1. do 5. razreda in mladostnikov s posebnimi potrebami v domačem okolju, za ostale pa je samotestiranje po njihovi oceni pod določenimi pogoji mogoče izvesti v šolskem okolju. Predstavniki združenja so v skupni izjavi povedali, da na sestanku na večino svojih vprašanj odgovorov niso dobili.

Celotno izjavo Štruklja si lahko ogledate na spodnjem posnetku.