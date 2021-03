Slovenija začasno zaustavlja cepljenje z AstraZeneco (VIDEO)

Slovenija začasno zaustavlja cepljenje z AstraZeneco

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s področja cepiv bodo v torek razpravljali o varnosti cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca, je sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sestanek na to temo bo potekal tudi na Evropski agenciji za zdravila (Ema).

Pfizer bo dostavil večjo količino cepiv

Več evropskih držav, med njimi Nemčija, Irska in Nizozemska, so začasno, ko so se pojavile skrbi glede morebitnega nastanka krvnih strdkov kot posledici cepljenja.Podobno so storili tudi v Italiji in Franciji.Preberite še:Kako pa pri nas? V Sloveniji seproti okužbi z novim koronavirusom s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se ponekod po cepljenju pojavili zapleti, je nedavno potrdila vodja posvetovalne skupine za cepljenjeMinister za zdravjepa je danes potrdil, da tudi Slovenija začasno zaustavlja cepljenje z AstraZeneco.Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Evropske agencije za zdravila.»Zaradi številnih dvomov v varnost cepiva AstraZeneca smo se odločili za začasno zaustavitev cepljenja s tem cepivom do dokončne odločitve Evropske agencije za zdravila. (EMA)«, je poudaril.»Kot minister odrejam začasno zaustavitev cepljenja s tem cepivom. Vsi, ki bi se morali jutri cepiti s tem cepivom, bodo cepljeni šele po odločitvi Eme. Drugo cepljenje z AstraZeneco je odrejeno tudi 84 dni po prvem odmerku, zato je časa dovolj, da Ema in ostale strokovne inštitucije pretresejo odločitev.«Dodal je, da jutri cepljenje z ostalimi cepivi poteka dalje. »Danes smo dobili lepo novico. Pfizer bo dostavil večjo količino cepiv od predvidene,«je še dodal minister.Minister je poudaril, da je zaustavitev začasna, sprejeli so jo zgolj zato, da bi zagotovili maksimalno varnost vsem prebivalcem, ki se bodo cepili.Dvoma, da bi po odločitvi Eme uspešno nadaljevali cepljenje, ni, je še dodal.