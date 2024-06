Ni še konec, alarmi za točo že gorijo

Poročali smo že o hudih posledicah ponedeljkovega neurja v občinah Gornja Radgona in Radenci, kjer je bilo poplavljenih ogromno stanovanjskih hiš, škoda bo ogromna.

A tudi danes vreme očitno ne bo najbolj prijazno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo, nekaj več oblačnosti bo ostalo v zahodni Sloveniji.

Verjetnost pojavljanja toče. FOTO: Arso

Tudi danes pa veljajo opozorila pred pojavom toče.