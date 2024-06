Pozor! Alarmi za točo gorijo, grozijo tudi poplave

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, ki se bodo sredi dneva okrepile. Vmes se bodo pojavljale nevihte s krajevnimi nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Padavine bodo ponoči slabele in proti jutru ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

So pa popoldan in ponoči možne tudi hudourniške poplave, so opozorili.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče. FOTO: Arso

Ob tem ni izključena niti toča. Tako alarmi že gorijo za Dolenjsko in Spodnje Posavje.