Po Sloveniji pustošila neurja, posledice so katastrofalne (FOTO)

Nevihte z močnimi nalivi, ki so v ponedeljek popoldne in zvečer zajele del države, so največ težav povzročile na vzhodu Slovenije. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila 131 dogodkov, največ na območju Radencev in Gornje Radgone.

Župan Radencev Roman Leljak je v ponedeljek zvečer na svojem Facebook profilu zapisal, da gre za katastrofo. Hudo naj bi bilo na območju Boračeve, Leljak pa je vsem na tem območju, ki jim je poplavilo, obljubil, da bo že danes na izredni seji občinskemu svetu predlagal, da občina še ta teden vsaki hiši izplača po tisoč evrov pomoči.

Kot je danes zjutraj sporočila uprava za zaščito in reševanje, so sicer zvečer in ponoči gasilci in delavci cestnih in komunalnih služb odpravljali posledice krajevnih močnih nalivov dežja z vetrom in točo, ki so zajeli območja regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor, Murska Sobota in Ptuj. Največ dogodkov so zabeležili na območju Radencev in Gornje Radgone.

Meteorna voda je zalivala predvsem kletne prostore objektov, sprožilo se je 16 zemeljskih plazov. Zabeležili so 131 dogodkov, v katerih je posredovalo 47 gasilskih enot.

Zvečer je v naselju Meljski Hrib v občini Maribor zaradi udara strele zagorelo podstrešje stanovanjskega objekta. Mariborski gasilci so požar pogasili.

Na pomoč tudi policija

Med 19. in 21. uro so večje število klicev zaradi posledic močnega deževja prejeli tudi pomurski policisti. »Na območju Gornje Radgone in Radencev je bilo aktiviranih več gasilskih enot, ki so intervenirali v primerih poplavljenih hiš in cest ter sproženih plazov, policisti pa so jim pri tem nudili pomoč,« poroča murskosoboška policijska uprava.