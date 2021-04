Tršica za milijon dolarjev

Če bi iskali najbolj znano slovensko osnovnošolsko učiteljico, verjetno izbira ne bi bila težka. Vsaj trenutno ne. To je postala učiteljica petega razreda Osnovne šole Ivan Skvarča v Zagorju Nina Jelen. Jeseni bo namreč Slovenijo v Parizu predstavljala tudi na svetovnem izboru za naj učitelja Učitelj sem! Učiteljica sem!. Kdo je tršica mlajše generacije, ki je osvojila prvo mesto v domači konkurenci in ki se je na različnih izborih že v preteklosti dobro odrezala? »Moji učenci pravijo, da so me izbrali zato, ker imam naj učence. Kar je čisto res! Rada sem učiteljica in ta poklic je post...