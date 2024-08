Trije junaški policisti rešili življenje mladeniču, ki je nameraval skočiti v Muro (FOTO)

Kot smo že kratko poročali, v začetku meseca avgusta 2024 je bil Operativno komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota, po interventni številki 113 obveščen, da mlajša oseba v okolici Murske Sobote kaže znake, da bo z najdaljšega slovenskega avtocestnega mostu, med Vučjo vasjo in Bakovci, skočila v reko Muro. S strani policista - operativca OKC PU Murska Sobota je bila oseba, ki naj bi storila samomora, takoj poklicana na mobilni telefon.

S primerno komunikacijo sta ga uspela prepričati, da se je odmaknil od ograje

Policist - operativec Slavko Vukan, se je pogovarjal z osebo in jo odvračal od dejanja toliko časa, da je na kraj prispela policijska patrulja. Policista PP Murska Sobota sta se takoj zapeljala v bližino mostu avtoceste in na sredini mostu pri ograji res opazila mlajšega moškega. Preudarno in taktično sta pristopila do moškega in ga s primerno komunikacijo uspela prepričati, da se je odmaknil od ograje in stopil z mostu in mu s tem preprečila skok v reko. Zaradi njegovega trenutnega psihičnega stanja sta na kraj poklicala nujno medicinsko pomoč. Zdravstveno osebje poskrbelo zanj, policist OKC PU MS Slavko Vukan ter policista PP Murska Sobota Davor Šijanec in Niki Tomović so skupaj s hitrim, strokovnim in učinkovitim ravnanjem tako občanu rešili življenje.

Nič ni bolj vredno od tega, da pomagaš sočloveku in rešiš njegovo življenje.

Sedaj so nam omenjeni pomurski policisti zaupali podrobnosti omenjenega dogajanja na avtocestnem mostu, ko so mladeniču rešili življenje. Pogumne in požrtvovalne policiste smo povprašali o usodnem trenutku, ki bi se brez njihove hitre pomoči sprevrgel v tragičnega. »Na številko 113 pokličejo svojci z informacijo, da jim je mladenič povedal, da se bo z mostu vrgel v reko Muro,« pripoveduje Slavko Vukan, policist iz soboškega OKC in dodaja: »Svojci niso vedeli, kje točno je, bi pa naj bil nekje v okolici avtocestnega mostu čez reko Muro. Fanta smo takoj poklicali na telefon. Takoj po drugem zvonjenju je dvignil in se začel pogovarjati z mano. Povedal je, kaj želi in zakaj. Z nekim prijateljskim odnosom sva se začela pogovarjati o življenju, o njegovih problemih in tako naprej. Sočustvoval sem z njim in njegovimi problemi, pogovarjala sva se, da življenje le ni tako črno, kot ga sam opisuje in mu povedal, da se da probleme rešiti, da ni treba zaradi tega skočiti v reko Muro,« je povedal policist - operativec Vukan, ki je z nadaljnjim pogovorom ugotovil, kje je mladenič, in v operativno-komunikacijskem centru je takoj stekla akcija, na teren so poslali policijske patrulje. Policisti so prišli na kraj, prevzeli postopek in pomagali, da se je zadeva izpeljala tako, kot se mora, kot je dodal Vukan.

Mlajši moški je nameraval skočiti z najdaljšega slovenskega AC mostu. FOTO: O. B.

Trije policisti so sodelovali pri rešitvi človeškega življenja. FOTO: O. B.

Obvestilo, da naj bi mlajši moški poskušal skočiti z mostu, sta nato dobila policista PP Murska Sobota Davor Šijanec in Niki Tomović. »Na poti do tja sva ves čas spraševala, če se točno ve, kje je ta moški, kje se nahaja. Dobila sva povratno informacijo, da naj bi bil na mostu, na avtocesti čez Muro. Nadalje sva spraševala, ali je to proti Mariboru ali proti Lendavi, in ko sva dobila točno informacijo, da naj bi bilo proti Mariboru, sva zapeljala na avtocesto, se peljala in gledala, če bi ga kje opazila,« je povedal Davor Šijanec, ki dodaja, da sta ga videla na začetku mostu ter sta se morala zapeljati do konca 833 metrov dolgega, najdaljšega avtocestnega mostu v Sloveniji ter ustaviti na najbližjem SOS odstavnem pasu. Odpravila sta se proti moškemu, ki je bil od njiju oddaljen okoli 500 metrov. Ko sta prispela do njega, je bil objokan... »Pristopil sem do njega, ga povabil k sebi, kolega, sodelavec Niki pa je ta čas skočil za njega in sva ga s pogovorom, ki ga poznava iz prejšnjih postopkov, prepričala, da je stopil z nama,« opiše Šijanec, ki je enako kot njegova sodelavca dodal, da »ni nič bolj vredno od tega, da pomagaš sočloveku«.

Ob tem njegova kolega Niki Tomović doda, kako se s podobnimi situacijami ukvarjajo pogosto: »Večkrat se ukvarjamo s takimi situacijami, je pa vedno neko zadovoljstvo, ko pomagamo človeku, saj nič ni bolj vredno od tega, da pomagaš sočloveku, da ohraniš njegovo življenje. Kolega je mlajšo osebo poznal, saj je z njim že imel postopke in je bilo nekoliko lažje,« nam je povedal Niki Tomović. Operativec Vukan, ki je na teren nemudoma poslal tri patrulje, eno celo pod most, pa dopolni, da v svoji 35-letni policijski karieri ima veliko izkušenj, saj vsakodnevno na številko 113 prejemajo takšne ali podobne klice, ki so zelo stresni, ampak z izkušenostjo in strokovnostjo poskušajo zadeve rešiti. »Za takšne težave vedno obstaja številka 113. Tukaj smo operaterji, ki se spoznamo na to delo, poskušamo človeku pomagati. Ko nekoga nekje srečate in ima neka samomorilna nagnjenja, takoj vidiš, da nekaj ni v redu z njim, zato je treba takoj poklicati na številko 113,« še svetuje.

Ob tem dodajmo, da bo po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih direktor PU Murska Sobota, Damir Ivančič vse tri omenjene policiste predlagal za posebno odlikovanje.