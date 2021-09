Trgovine bodo ob nedeljah spet odprte?

Danes bodo poslanci znova razpravljali o trgovinah. Potem ko je septembra lani državni zbor sprejel novelo zakona o trgovini, ki določa, da trgovine ob nedeljah in praznikih ne smejo obratovati, se, kot kaže, obetajo nove spremembe na področju obratovalnih časov trgovin. Sprememba, o kateri bodo razpravljali, se nanaša na razširitev seznama izjem in nedelje v najbolj prazničnem mesecu v letu – na december. Poslanci predlagajo, da bi lahko bile prodajalne odprte vse nedelje v decembru, trgovci pa bi imeli proste roke tudi pri določanju delovnega časa.



Poslanci odbora za gospodarstvo bodo o predlogu nepovezanih poslancev s prvopodpisanim Branislavom Rajićem, razpravljali ob 12. uri, ko je na sporedu seja odbora. Pobudo za spremembo zakona so podali tudi sami trgovci, ki naj bi kmalu po sprejetju zakona začeli državni zbor opozarjati na težave, s katerimi se soočajo zaradi zaprtja trgovin ob nedeljah in dela prostih praznikih. Opozorili so na nepopravljivo škodo pri poslovanju in delovanju različnih turističnih objektov, ki imajo ravno ob teh dneh največ prometa in predlagali razširitev seznama izjem. Razširili bi seznam izjem

Da bi odpravili težave, so poslanci predlagali dopolnitev zakona o trgovini z dodatnimi izjemami od prepovedi določanja obratovalnega časa ob nedeljah in dela prostih praznikih. Izjeme bi po novem veljale tudi za prodajalne v hotelih, kampih in turistično informacijskih centrih ter za prodajalne ob pokopališčih, ki ponujajo artikle, namenjene urejanju grobov. Predlagajo, da se lahko obratovalni čas določi brez omejitev ne samo v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki imajo površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, temveč tudi v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki predstavljajo kombinacijo trgovine in drugih namenskih prostorov, ki skupaj presegajo omenjeno kvadraturo. Predlagajo tudi, da se manjšim družinskim prodajalnam določi, da lahko delo ob nedeljah in dela prostih praznikih opravljajo tudi družinski člani samostojnega podjetnika ter družinski člani zakonitega zastopnika prave osebe, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.



Poslanci SNS so na predlog nepovezanih poslancev vložili amandma in predlagali, da se trgovcem omogoči, da lahko, v skladu s svojo poslovno odločitvijo, sami določijo obratovalni čas prodajaln za vse nedelje v decembru. Pravijo, da je razlog preprost, saj je zaradi praznikov ta mesec največ nakupov v letu in zato ocenjujejo, da zaprtje prodajaln pomeni izpad prihodkov, saj so prodajalne ob nedeljah odprte v sosednjih državah. Poslanci, ki predlagajo spremembe, so prepričani, da bo imela novela pozitivne učinke na državno blagajno. Ker gre po njihovi oceni za manj zahtevno spremembo zakona, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.

